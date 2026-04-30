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七仙羽 - 白虎过旺 是非小人当道 | 七仙语

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4小時前
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生活 专栏
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　　办公室有小人，多因「白虎位」过旺、座位背门或环境气场阴暗所致，导致工作受阻、是非纠纷、影响运气，甚至有血光之灾。

　　如果命中犯白虎、或流年又犯白虎，如果再犯太岁，将会导致运势更加差，好大机会被裁员或者很难找到工作，甚至会出现一些犯法的事情并惹到官非。

　　如果白虎位不化解，再加上你命中的白虎不化解，会非常地凶，建议避免坐在白虎位，并去除命中的白虎。

　　2026丙午马年犯白虎的生肖主要为鼠、虎、马、猴、狗。化解方法为调整「左青龙、右白虎」布局（左高右低）、保持背后有靠、光线充足，并挂五帝钱、放白水晶，来化解白虎及增强贵人气。并可在西北方或办公桌上摆放粉红色物品，如粉红色滑鼠垫、粉红色相框、粉红色利是等，有助提升人缘。

　　办公桌右边（白虎位）放置电话、音响、尖锐物等会吵杂的物品，易招口舌是非，要小心避免。在办公桌的「青龙方」（左侧）摆放天然水晶，如「白水晶」化白虎，以及放「黑曜石」化解暗箭煞及衰气。

　　如果问题仍然未能化解，就要用以下这些方法加强效果。将已经开光的五帝钱或铜葫芦放在桌上去稳定气场，令到个人运势及大局不被动摇，减低白虎凶星及小人造成的口舌是非。

　　座位背对窗户、通道或门，气场不稳，易招致背后是非、工作不稳。「创造靠山」的方法，可以在座位背靠实墙、桌上摆放粉水晶或铜制摆件（如五帝钱）招贵人化煞，并避免放任何人形公仔、仙人掌等带刺植物。

　　切忌永远不要在桌上摆放人形公仔，易招引小人，亦不能放带刺植物，如仙人掌，易招口舌，藤植物也不利。

　　我见过很多坐在阴暗地方的人之运气都非常差！之前我去过一间公司，帮一位高层看风水，他就坐在横梁兼阴暗灯光下，背后又没有靠山。我叫他必须要换位置，否则工作都保不住。他说根本没有办法调动位置，只能在他的座位附近多加几盏灯，后来总算能保住这份工作。

　　如果座位光线不足、杂乱不堪，容易积聚负能量，令人思绪不清、遭人暗算，建议在座位附近多加一些灯或者放一盏盐灯，24小时都有开着。

　　我之前提过多次，千万不要坐在横梁下边，座位上方有横梁，形成压逼感，导致心神不宁、决策失误，易引起失误。可以在横梁下边放6个五帝钱，或者放一条红色绳。

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2026-04-17 02:00 HKT
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