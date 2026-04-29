KellyChu - 与观众挥手打招呼 摆Pose影相 雪人小白伙迪士尼CEO萌爆登场 | Executive日记

香港迪士尼乐园度假区行政总裁施保添（Tim Sypko），昨日喺业绩发布会，同《魔雪奇缘》雪人小白（Olaf）AI机械人，一齐见传媒；Olaf唔单止同大家Say Hi，影相𠮶阵仲识摆Pose，非常醒目！其实，Olaf系基于辉达嘅AI机械人框架开发；早喺今年3月，辉达行政总裁黄仁勋就带住Olaf，喺辉达GTC大会上亮相；据报开发就用咗100万美元，系「世上最贵嘅雪人」。



Olaf登场后，随即缓步走到舞台中央，边走边同观众挥手讲「Hello」；之后佢就同施保添讲：「你好高啊！」；又话自己记得施保添，因为「水都系有记忆嘅」。施保添于是指引Olaf行到台前，同大家一齐合照；Olaf亦好自然咁摆起Pose来。Kelly查咗下资料，发现Olaf可透过强化学习，自主维持平衡，而且非常聪明，可以识别对话者嘅年龄，再调整说话风格。



香港迪士尼话，研发部门透过运用强化学习科技，为Olaf「施展魔法并赋予生命」；大家现在只要入园游玩，都有机会喺「魔雪奇缘世界」偶遇Olaf！



KellyChu