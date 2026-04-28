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林国诚 - 风水物品 | 五里山

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林国诚
8小時前
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生活 专栏
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　　很多人都会问究竟在阳居摆放风水物品的成效，我自己在这方面研究了数十年。从不同朝代的建筑，到五六十年代的风水师用法有所不同。在古时的建筑反而是多以寓意为用。在门楣或墙壁有许多不同的图画或雕刻，都是寓意吉祥，亦是屋主的心里愿望，所谓在天成气，在地成形。如大象上面背住一个瓶，意思是太平有象。有如见一只鹤和一只鹿在花丛上，寓意鹤鹿同春，代表长寿。又常见到有大花瓶插着三支戟和吊着金鱼图案，意思是吉庆有余。戟和吉是同音。更有故事性的如三英战吕布、八仙过海贺寿，麒麟吐书等。瓜瓞绵绵，刘海戏蟾。而门楣、窗花，都是吉祥的雕刻。又如牡丹、祥云、如意、莲花、蝙蝠等等。屋脊又有不同的雕塑，如保护房子。并没有讲究太多材质和数量等。直至清中叶，玄空学开始出现，大家对九宫的五行非常讲究。大家都在想方法调候的宫位，达致趋吉避凶的效果。沈瓞民先生的著作玄空四种通释内，有道出一点化解风水煞气的正五行方法。另外民初尤惜阴先生在宅运新案一书开示更多化解的方法，如养一缸乌鱼化解六七阴阳二金的交剑煞。又有用六个铜钱一个银洋放入粗盐和水内，我们称之为安忍水。

　　但数十年前见过真正高手的杰作，用上不多的风水物象，单靠柜、枱、门路、床都已经足够改变宅中风水。但从民初到现在使用的风水物品，已经很不一样，因为当时流行和就地取材使用。以前会用到石磨、砧板、菱角。可能现代人未曾听过。所以先要明白个中学理，便同样可以有效改善宅内风水，甚至可以更好，因为现代的科技可以做得更好，反而物料非常重要，有时见功效不显，再细睇多是物料错用。

林国诚

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2026-04-21 02:00 HKT
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