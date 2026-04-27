月理万机 - 海空相连 建设游艇港湾新地标 | 月理万机

香港机场管理局积极推动香港国际机场迈向「机场城市」愿景SKYTOPIA。最近，我们喜见项目相继取得突破性进展－－于3月中与营运商签署经营SKYTOPIA艺术与珍品仓储设施的合约，本月更正式启动游艇港湾项目，邀请全球投资者提交意向书，借此汇聚游艇、酒店及水上活动等不同界别的专家伙伴，共襄香港规模宏大的游艇港湾未来发展。相关消息亦于刚举行的新加坡游艇节上亮相，并获得业界及投资者的广泛关注与积极回响，进一步印证市场对项目的高度认可。



游艇港湾是SKYTOPIA的重点项目。机管局计划在毗邻机场200公顷水域与土地范围，建设三大水上主题项目：包括全港规模最大游艇港湾、海湾度假酒店，以及大型水上游乐活动区。当中机场游艇港湾将提供逾500个泊位，其中一半专为30米或以上的超级游艇而设，并设有四个可停泊100米巨型游艇的泊位，而最大的泊位更可容纳长达120米，建设亚洲瞩目的顶级海岸地标。



香港游艇旅游发展迅速，然而本地游艇泊位却长期供不应求。我们深信，游艇港湾能为香港带来新的游艇泊位，释放市场潜力。这崭新项目将发挥香港国际机场交通网络四通八达的卓越优势，创造独一无二的海陆空旅游体验，真正将机场与海上旅程无缝连接起来。



游艇港湾尽占地利，毗邻香港国际机场这全球其中一个最繁忙的国际航空枢纽。机场去年有超过6100万人次旅客，冀盼以「游艇设施与航空服务」的融合，为访港旅客带来「落机即登艇」的崭新体验；借此吸引亚洲区内外及国际的超级游艇客群，以香港作为亚洲海上旅程的重要一站。



与此同时，游艇港湾将与SKYTOPIA的其他设施，在娱乐、艺术、会议及展览、餐饮及旅游等各领域产生协同效应，让访港游艇旅客可享受机场周边多元化的活动，以及便捷舒适的优质服务，形成全面的游艇经济生态圈，从而带动亚洲游艇旅游业，以至香港海上经济开创新一页。



香港机场管理局

商务执行总监

陈正思