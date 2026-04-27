Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 上海VR体验带你穿越古埃及 亲身与狮身人面像打招呼 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　从华丽商场走进4500年前嘅古埃及，Kelly最近于上海兴业太古汇TheVERS沉浸式探索中心经历咗一场奇妙旅程－－《消失的法老II：建造者之谜》虚拟实境（VR）体验。该项目由法国沉浸式内容工作室Excurio制作，参加者透过第一视角探索神秘嘅金字塔，了解最新考古知识。

　　过程中，身为历史学家嘅虚拟导游莫娜一路陪伴着小妹，与识郁嘅狮身人面像斯芬克斯打招呼，在漂浮于天空嘅船只上鸟瞰古埃及风景，于金字塔内部至今未有确实解释嘅神秘空洞穿行，还可以近距离「偷看」迄今最早嘅莎草纸文献《梅勒日记》。当中部分考古发现更系首次以公众可体验嘅方式展示。

　　3年前，《建造者之谜》嘅前作在兴业太古汇举行亚洲首展，小妹也受邀到场，需要佩戴VR眼镜及特制背包主机入场，体验已相当精彩。现时技术更加进化，只需戴上一体式头戴显示装置，就可开启在胡夫金字塔内的沉浸式历险。项目会一路营运至今年年尾，大家去上海时记得唔好错过喇！

KellyChu
 

《消失的法老II：建造者之谜》虚拟实境（VR）体验。
《消失的法老II：建造者之谜》虚拟实境（VR）体验。
最Hit
草蜢红馆演唱会开锣 台下巨星云集媲美金像奖 李嘉欣关之琳激罕同场 袁咏仪张智霖拍拖睇骚
草蜢红馆演唱会开锣 台下巨星云集媲美金像奖 李嘉欣关之琳激罕同场 袁咏仪张智霖拍拖睇骚
影视圈
7小時前
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
10小時前
茶皇殿44折叹海鲜餐！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
连锁酒家44折海鲜餐优惠！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
饮食
9小時前
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
饮食
9小時前
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
2026-04-25 15:37 HKT
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
股市
15小時前
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
20小時前
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出藏4大疑点 广华医院吁：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出藏4大疑点 广华医院吁：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
时事热话
10小時前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
18小時前
更多文章
白宫记者协会主席姜伟嘉（右）坐在特朗普左侧。
KellyChu - 曾就新冠疫情质问特朗普成名 华裔「新闻女王」爬地逃亡抢镜 | Executive日记
白宫记者协会年度晚宴发生枪击事件，成为国际大新闻。枪响一刻，镜头拍摄到舞台上嘅贵宾桌，总统特朗普坐在中央位置，佢右侧系第一夫人梅拉尼娅，左侧系白宫记者协会主席姜伟嘉（Weijia Jiang），姜伟嘉被吓到花容失色，喺特勤人员簇拥下，跟在特朗普后面，急忙撤走后台，见佢伏下爬行，非常狼狈。原来，呢位华裔记者已非首次因与特朗普「同框」而受关注，佢6年前就提出有关新冠疫情嘅尖锐问题，与特朗普舌剑唇枪而声
3小時前
Executive日记
芝加哥艺术博物馆为是次展览带来莫奈的《睡莲》。
KellyChu - 呈献「中外园林艺术」逾百珍品 莫奈真迹《睡莲》 港艺术馆有得睇 | Executive日记
　　香港艺术馆举办全新展览「园美生活－－中外园林艺术」，首度在香港汇聚北京故宫博物院、美国芝加哥艺术博物馆、法国凡尔赛宫和该馆逾百套精选画作及文物。是次焦点展品包括由芝加哥艺术博物馆借出的印象派画家莫奈两幅真迹《睡莲》和《睡莲池》。市民即日起可免费入场，近距离感受这场跨国美学盛宴。展览展期至7月29日结束。 　　古今中外多地园林的设计和风格各异，它既是普罗大众向往的休憩胜地，也是帝王的权力舞
2026-04-25 02:00 HKT
Executive日记