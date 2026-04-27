KellyChu - 上海VR体验带你穿越古埃及 亲身与狮身人面像打招呼 | Executive日记

从华丽商场走进4500年前嘅古埃及，Kelly最近于上海兴业太古汇TheVERS沉浸式探索中心经历咗一场奇妙旅程－－《消失的法老II：建造者之谜》虚拟实境（VR）体验。该项目由法国沉浸式内容工作室Excurio制作，参加者透过第一视角探索神秘嘅金字塔，了解最新考古知识。



过程中，身为历史学家嘅虚拟导游莫娜一路陪伴着小妹，与识郁嘅狮身人面像斯芬克斯打招呼，在漂浮于天空嘅船只上鸟瞰古埃及风景，于金字塔内部至今未有确实解释嘅神秘空洞穿行，还可以近距离「偷看」迄今最早嘅莎草纸文献《梅勒日记》。当中部分考古发现更系首次以公众可体验嘅方式展示。



3年前，《建造者之谜》嘅前作在兴业太古汇举行亚洲首展，小妹也受邀到场，需要佩戴VR眼镜及特制背包主机入场，体验已相当精彩。现时技术更加进化，只需戴上一体式头戴显示装置，就可开启在胡夫金字塔内的沉浸式历险。项目会一路营运至今年年尾，大家去上海时记得唔好错过喇！



KellyChu



《消失的法老II：建造者之谜》虚拟实境（VR）体验。