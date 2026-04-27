张诺 - 城市香气纪念册 | 任意行

经常去深水埗香港设计中心，细味香港年轻人的创意。有年轻人致力发掘这座城市里的芬芳气味。CitiScent这个诞生于疫情岁月的本地香水品牌，不追逐国际大潮流，反而选择驻足凝望自己的小城，将香的四季流转、烟火人间，悉数封存入瓶。



创办人谈及品牌缘起，竟是源于朋友身在异乡对一碗红磡茶餐厅红豆冰的深切思念。这个小故事让我想起法国大文豪普鲁斯特笔下那块浸了茶水的小玛德莱娜蛋糕－－嗅觉从来是最忠实的时光机，它能越过千山万水，将我们瞬间抛回某个特定的时空节点。而CitiScent所做的，便是为这座瞬息万变的城市，建立一座可以随身携带的气味档案馆。



翻阅他们的香气目录，仿佛在读一部香港的风物志。「春天」的香水名为《茉莉香片》，灵感取自张爱玲笔下那段著名的开场白：「我给您沏的这一壶茉莉香片，也许是太苦了一点。」微苦的茶香中，隐约浮现的是童年跟随长辈上茶楼的清晨，是蒸笼掀开时的白雾氤氲，是那个张爱玲口中「华美但是悲哀」的香港传奇。「夏天」是葡萄柚与榕果的清涩交响，让人想起盛夏街头，熟透的果实从树上悄然坠落，砸在行人道上的闷响，那是满城绿荫下最不经意的夏日诗篇。「秋天」，元朗大棠的枫香林成了主角，干燥红叶在风中沙沙作响的气味，被巧妙地捕捉，仿佛能听见大自然谢幕时观众的掌声。而「冬天」，竟是一缕庙宇中的檀香青烟，为某个人默默燃起一炷香，信的是超越金钱之外的东西。



城市在变，街景在改，卖白兰花的婆婆或许有一天会消失。但那些曾与我们共度时光的气味，却能被小心翼翼地保存下来。一瓶香水，就是一座微型的城市博物馆，每次开启，都是一次回家的旅程。



张诺