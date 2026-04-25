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叶澍堃 - 湾仔「粤一楼」 食一流粤菜 | 叶Sir食经

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叶澍堃
9小時前
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生活 专栏
內容

　　复活节期间在刚刚开业的「粤一楼」食了顿精彩丰盛晚餐，餐厅位于湾仔英皇骏景酒店1楼，有代客泊车，非常方便。餐厅装修雅致，有4个房间，大堂有散座，一进门便见到邓经理Chris和女侍Toby，有种回家食饭的亲切感觉。主人家马太好客非常，除了为我们点了多款餐厅招牌菜，也带来红白餐酒，包括澳门赌王法兰西斯吕西西里酒庄的佳酿，席上有人气名厨Jacky余健志和来自上海的时装达人杨公子，新知旧雨济济一堂，大家吹水饮嘢，品尝美食，快乐便是如此简单！

　　晚餐四小碟分别是百花酿豆角、椒盐田鸡腿、干葱煎肉排和葱油莴笋丝，虾胶酿入打结的豆角是功夫菜，姜葱煎肉排香口，佐酒甚佳，椒盐田鸡腿炸得香脆惹味，难怪连食惯好嘢的莫教授Tony也赞不绝口，莴笋丝有葱油香味，清新爽口，最合太座心意。

　　汤是大芥菜咸鱼咸蛋豆腐肉片汤，这是莫教授爱饮的家常靓汤，清热去火，咸鲜迷人，我连饮两碗，燥火尽消。跟着食桂花蟹肉炒鱼翅，这是精致的怀旧粤菜，炒得漂亮干身，人人赞好。

　　继续食鸳鸯汁酥炸斑球，大厨梁国标厨艺非凡，是做传统粤菜高手，除了大菜小炒，炸物也做得非常出色，炸鱼香脆鲜甜，蘸粟米汁或酸甜汁食同样精彩，对我来说是天下最美味的炸鱼！另一款海鲜是姜葱炒肉蟹配煎焗肠粉，蟹肉鲜甜，加上姜葱香味，一食钟情，肠粉吸取了蟹汁的鲜味，最合我等粉肠口味。更精彩的是陈皮牛肉饼，这是餐厅招牌菜，手剁肉饼加入适当水分，香滑爽口，陈皮香气迷人，佐饭一流，餐厅的白饭比家中的好食得多，原来大厨加了油盐水和醋来煮，连一碗白饭也花尽心思，要做到最好，难怪开业不久便座无虚席。

　　最后的一道菜是椰香葡国鸡，大大锅香气扑鼻，鲜鸡用椰汁、咖喱和花奶煮得香辣惹味，是我的最爱，食完还要打包回家慢慢享用。甜品几款，分别是香浓合桃露、20年陈皮红豆沙、芝麻炸汤圆及古法马拉糕，食得人人甜在心间，这是顿食得心满意足的丰盛晚餐，最开心是今后揾食和买外卖多了一处好地方。

叶澍堃

姜葱炒大肉蟹煎焗肠粉
姜葱炒大肉蟹煎焗肠粉
陈皮牛肉饼
陈皮牛肉饼
椰香葡国鸡
椰香葡国鸡
跟东道主马太合照
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在粤一楼来张大合照
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古法马拉糕
古法马拉糕
椒盐田鸡腿
椒盐田鸡腿
葱油莴笋丝
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百花酿豆角
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桂花蟹肉炒鱼翅
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最美味的炸鱼
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