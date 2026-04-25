林静 - 咖啡节美食 | 红棉树下

月初到西九咖啡节，原来除了咖啡外亦有不少美食摊档，我绕了一圈，竟也尝遍环球风味。



「顶好汉堡俱乐部」（Awesome Burger Club）主打手工汉堡，特意为活动创作的啡糖洋葱和牛汉堡，入口带微微焦糖苦甜与洋葱鲜味的层次。和牛肉排多汁，配搭芝士与爽脆生菜，油脂与甜香完美融合，有心思。希望他们可以快点开实体店。



「EatGoodSpain」专营西班牙食材，将当地风味带来香港。主理人很健谈，他在香港大学毕业后远赴西班牙，认识了南部农场家族，一拍即合，引入放养黑毛猪制作的火腿，主要在网上发售，亦有其他产品包括芝士、葡萄酒、黑醋和橄榄等。在《美酒佳肴巡礼》也见过这店的踪影。



「Mother of Pizzas」制作手工薄饼与家常意式料理，讲究新鲜食材与自家酱汁。现场供应人气意大利肉丸、醉生梦死番茄浓汤，以及多款特色薄饼。我叫了一份夏威夷薄饼，饼底是意大利南部拿玻里风格，外脆内软，边位带微微炭香。新鲜菠萝清甜多汁，完全没有罐头味，配以烟熏火腿和浓郁芝士，咸甜平衡得刚刚好。



意大利餐厅PANO以14个月的巴马芝士和黑松露酱配搭意粉，香气四溢，令人垂涎。



林静