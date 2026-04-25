谭纪豪 - 把人生写成歌 | 无名指

也许很多人和我一样，明明对《在那遥远的地方》与《青春舞曲》等歌耳熟能详，却要通过「才女三毛苦恋西部歌王」这种八卦，才知道王洛宾是谁。



正于全国巡演的话剧《情歌》一开场，就是三毛与王洛宾的「同居生活」，然而剧组避讳，把她叫作韶华，正是她最后的电影剧本《滚滚红尘》中女主角的名字。舞台上，王洛宾问：「是韶华易逝的韶华吗？」我一听心都碎了。1990年8月，三毛在乌鲁木齐王洛宾家中住了半个月，相处融洽却未能收获爱情，女方失意返回台湾，几个月后患病入院，最后在病房厕所自缢而亡。王洛宾在电台听到她的死讯，悲痛不已，把遗憾写成了《等待》：「你曾在橄榄树下，等待又等待，我却在遥远的地方，徘徊又徘徊。」



年轻的王洛宾，偶然听到一首新疆民歌，便义无反顾奉献一生来创作，在青海拍电影认识了藏族姑娘萨耶卓玛，一挥而就便写下了《在那遥远的地方》，没想到暮年的王洛宾，竟没勇气面对突如其来的爱情。《情歌》没有把我们知道的悲剧说穿，只安排韶华跨时空邂逅王洛宾前妻洛珊。现实中叫罗珊的那个女人背夫出走那年，三毛都还未出生，唯有戏剧能把她们放到一起对话。「值不值得？」韶华问。洛珊沉默半响，「光，只是一瞬间。」韶华好像懂了。



三毛和罗珊认识的王洛宾相差了50年，若说有甚么本性始终不变，那应该是他对音乐的热忱。「一千个观众眼中，有一千个哈姆雷特。」我心中的王洛宾，是《情歌》中冰天雪地骑着单车去采风，以酒换歌，还死缠住人家给他翻译歌词的音乐家。有人用一生来写歌，他却把自己一生写成歌。

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谭纪豪