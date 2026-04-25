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KellyChu - 呈献「中外园林艺术」逾百珍品 莫奈真迹《睡莲》 港艺术馆有得睇 | Executive日记

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KellyChu
9小時前
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生活 专栏
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　　香港艺术馆举办全新展览「园美生活－－中外园林艺术」，首度在香港汇聚北京故宫博物院、美国芝加哥艺术博物馆、法国凡尔赛宫和该馆逾百套精选画作及文物。是次焦点展品包括由芝加哥艺术博物馆借出的印象派画家莫奈两幅真迹《睡莲》和《睡莲池》。市民即日起可免费入场，近距离感受这场跨国美学盛宴。展览展期至7月29日结束。

　　古今中外多地园林的设计和风格各异，它既是普罗大众向往的休憩胜地，也是帝王的权力舞台、官商的品味空间、文人的精神家园。是次展览便犹如一部中外园林美学图鉴，展现多位大师笔下的园林意境。策展团队亦精心运用场景设计，带领观众进入「造园」、「游园」和「赏园」三重意境，场内更配备乾隆皇帝、太阳王路易十四、莫奈和张大千的「语音导赏」，并设有「一园一故事」互动装置解构中外名园，给观众一场沉浸式观展体验。

　　精选展品同时包括北京故宫博物院珍藏明代吴门四家之一文征明的《兰亭修禊图》，重现东晋王羲之笔下传颂千古的兰亭雅集情景；清代皇家园林气派则由《避暑山庄图》体现，融合青绿山水与西洋透视技法；名家张大千的《八德园迎客径》、《泼彩山水》，以及文伯仁等大师笔下的园林，引领观众进入东方的「意境」世界。还可一睹乾隆皇帝亲自鉴赏、赋诗、题字、绘画的书画、古琴、茶具、漆器与玉器，从中领略「琴棋书画诗酒花茶」八种雅趣，跟随文青达人品味人生。

KellyChu

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