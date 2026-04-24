李纯恩 - 春季时鲜 | 好好过日子

早上起床想喝绿茶，家里有前些日子杭州朋友送来的明前龙井新茶，沏了一杯，茶香扑鼻，茶味清澈，饮之醒神。据说当年乾隆皇帝到杭州饮龙井茶，起初觉得淡而无味，不以为意，但之后口舌间渐渐渗出回味无穷的茶香茶味，才知道喝到了上品，从此爱上此茶，一日不可少，每天早上起床必先饮一杯，说出恭也特别畅快。由此龙井茶便成了贡品。



这些都是你到了杭州茶乡中一定会听人说起的故事，也没人去深究真假，反正龙井茶是真的好喝，并有采摘时间的讲究，清明前采的为「明前龙井」，谷雨前采的称「雨前龙井」，都为龙井中极品，过了时候再采的茶，级数就大大降低了。



龙井茶要趁新而饮，尤其是「明前龙井」，更是连价钱都随时间而变化，新茶最贵，正宗好货要过万元人民币一斤，但随着时间推移，过了清明节，价钱就会渐次滑落。所以春天到了杭州，若主人家招待你喝一杯当季新茶，便是上宾待遇。于是满街都卖「明前龙井」，都说是正宗龙井新茶，两百元一斤的都有，那自然是骗骗游客的，杭州人是不会买的，更不敢拿来送人的。



在江南还有一样东西的价格也以清明节为界，那就是长江刀鱼。刀鱼鱼肉细滑，极鲜美，江南人视为珍品，若能在初春时节吃到刀鱼是一大口腹美事。刀鱼鱼刺极多，但在清明节前，鱼刺是软的，过了清明节鱼刺就变硬了。鱼刺变硬也代表这鱼开始过时。因此刀鱼的价格在清明节前不断上涨，可卖到数千元一斤。卖到清明是巅峰，然后价格又一天天滑落。



刀鱼又分江刀和海刀，海刀不如江刀值钱，好此味者说两者的味道相差太远，但如今海刀常常给拿来冒充江刀。若怕鱼刺，到了这时候就可以吃用刀鱼肉做的刀鱼馄饨，这也是江南备受推崇的春季美食。上个月在江南一游，从扬州到无锡、杭州、上海，吃了许多刀鱼馄饨，以味道而言，过誉了。这话若给上海人听见，他们则一定又要说我吃的都是用海刀冒充江刀的货色了。



李纯恩