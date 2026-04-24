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郭志仁 - 最美病人 | 九宫格

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郭志仁
6小時前
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生活 专栏
內容

　　经过病房，听到一声微弱的呻吟。床上那位女士闭着眼，脸上却留着一抹淡妆，大学教授示意我们靠近观察，大家半带玩笑说：「病人脸色唔错，唔似病，五官几标致㖞。」

　　当日身处澳洲阿德莱德大学（Adelaide University）医学院的模拟中心。这里的模拟急症室、手术室及病房，为医科及护理系学生提供临床训练。虽说模拟，但设置与真实情况几乎无异，如非事先说明，一定会误以为置身真正的医疗场景。至于病床旁的人员，多为学生或教授，那么，刚才那位气若游丝的女病人是否亦由学生轮流扮演？

　　原来，她是一位经过训练的专业病人。大学与当地剧团合作，聘请多名南澳演员饰演病人，协助学生进行临床训练。这些专业演员依循严谨设计的病例，精准演绎症状，呈现病人的症状、情绪、焦虑与抗拒，使学生能在安全而高度逼真的环境中，学习临床判断。

　　演员之后再给意见回馈，指出学生语言或眼神有否太冷漠及迟疑，协助学生改善表达方式及同理心，令医护教育不仅着重专业技术，亦兼顾与病人沟通。

　　香港各大学可借鉴此模式，既帮助医科护理系学生，亦为演员带来更多就业机会，提升他们的专业能力与收入稳定性，为当地表演者提供可持续性的发展空间。

　　「外而内，走到内而外，方会把我掩盖。」许廷铿 －－《演员的自我修养》

郭志仁

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