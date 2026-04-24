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林靖风 - 电影教场：骊歌 | 优雅以后

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林靖风
6小時前
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生活 专栏
內容

　　《电影教场：骊歌》作为整个《教场》系列的终章，完美地展现了一间学校最重要的课题：教导学生如何观察。不论是对外在事物的观察，还是对自身的内省。剧中的风间教官在毕业典礼上说：「但这间学校同时也是迈向重生的地方。」每一件事情的发生总有其前因后果，只有做到「不以消极为耻」，并保持冷静的观察能力，才可以厘清事情的真相。

　　电影的高潮段落亦呼应了系列开头，风间在雨中被刺伤眼睛的场景，透过洒水器的意象重塑事件的起源。木村拓哉透过镜片后冷冽的眼神，诠释出一种严肃而内敛的形象。这样的演绎未曾流露激昂的情绪，却更衬托出学校里情感与挣扎的张力。相比以强烈情绪呈现的喧闹，这份克制反而更为细腻。

　　日本唱作歌手Uru在剧集主题曲《心得》中写下：「活在今天的希望／不要忘记你曾经的信念／若有失去了的事物／你也可以找到它的光芒。」当中的歌词点出了风间最初因意外而成为教官的原因，而学员也成为他继续活下去、未曾放弃职责的动力。

　　「因为你有力量接受自己的无力，而不是视而不见。」同样由Uru创作的电影主题曲《名为今天的一天》，亦呼应了每个人在面对困难时的脆弱－－唯有在承认过错之后，才可以学懂如何去面对。

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