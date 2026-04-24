KellyChu - 「企硬，赌外围，衰硬」 反外围赌博口号大募集 创意之作有机赢奖品 | Executive日记

世界杯将于6月开打，全城球迷蓄势待发。然而，每逢国际大赛，非法外围赌博往往大张旗鼓吸客，目标之一是包括未满18岁人士。为了解社会对外围赌博的关注，星岛新闻集团正进行「港人参与外围赌博」问卷调查（4月29日晚上截止），反应热烈，至今已经吸引超过4,000名市民参与。



问卷调查其中一条是「请设计一句口号，劝喻市民远离外围赌博 」，不少参与者创意爆棚，想出的口号包括：「外围波马蛊惑多，一铺清袋点收科」、「赌波赌外围实输波，去马会投注冇甩拖」、「外围系黑洞，吸光你的梦」、「企硬，赌外围，衰硬」、「唔赌外围波，咁先系好波」、「外围赌博，终身落魄」、「人生冇得补时，外围唔好乱试；守住自己底线，赢返生活主线。」等，真系有观点又有文采。



这些优异口号的创作者，好有机会赢取丰富礼品，我们诚邀尚未参与的读者把握机会，一同填问卷及动脑筋，设计反外围赌博的口号，共建健康追世界杯的环境，仲有机会赢取礼品！



大奖︰Dyson PencilWash™ 直杆洗地机，价值$2990，名额2个。



二奖︰香港丽晶酒店双人自助餐餐饮券，价值$2000，名额5个。



三奖︰Adidas世界杯波衫（购物现金券），价值$699，名额10个。



四奖︰Xiaomi小米体脂计S400，价值$129，名额30个。



优异奖：Starbucks现金券$50，名额100个。



KellyChu



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