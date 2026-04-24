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张诺 - 沈靖韬凯旋音乐会 | 任意行

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张诺
6小時前
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生活 专栏
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　　三月香港艺术月。画展和表演节目如春花遍地绽放，其中一个焦点，当数沈靖韬与香港管弦乐团合作的拉赫曼尼诺夫第一钢琴协奏曲。香港文化中心音乐厅座无虚席，我也是座上客，满怀期待这位去年勇夺范·克莱本（Van Cliburn） 国际钢琴大赛金奖的「香港之子」，为我们奏出美妙乐韵。

　　这一夜的演出，标志着他艺术成熟的宣示。拉赫曼尼诺夫的第一钢琴协奏曲乃作曲家青年时期之作，洋溢火花与青春气息。沈靖韬的触键，既有精准的结构感，又不乏奔放的诗意，让人见证他从神童蜕变为王者的历程，而始终不变的，是那迷人琴音。

　　《达拉斯晨报》曾以「贵族」形容他的演奏，这次他呈献的，不仅是高雅的音乐修养，更有一份历经沉淀后的从容。指挥家罗拔逊的细腻带领，港乐乐手的生动伴奏，同样功不可没。

　　沈靖韬三岁习琴，六岁入读演艺学院初级课程，十岁夺得德国埃特林根国际青少年钢琴大赛冠军，打破郎朗十二岁夺冠的纪录。然而与许多天才不同，沈靖韬并未急于锁定职业道路，反而选择赴哈佛大学攻读商科，至本科毕业后才重返音乐，决志走上艺术之路。这位「琴键上的文化使者」，已然站在世界舞台中央，每次归来演出，都是香港音乐界的骄傲，也印证了我城的文化艺术底蕴。

张诺

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