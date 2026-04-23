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林静 - 自选靓汤米线 | 红棉树下

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林静
7小時前
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生活 专栏
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　　沙田新城市广场的午后，总有几缕不循常规的食香。「四季芬芳」－－百年老号「蛇王芬」的青春支线－－便藏身于此，原来香味来自店内的自选靓汤米线。

　　几款汤底都是数小时慢熬的诚意：白浓鸡汤澄澈透亮，鲜虾浓汤以罗氏虾壳炼出红油，南瓜浓鸡汤绵密带奶香，更有那乳山生蚝汤，熬至奶白浓稠，轻胶挂勺，一啖之下，蚝鲜绽放如潮汐拍岸。最矜贵莫过于花胶太史五蛇羹汤底－－蛇王芬享誉百年的招牌，化作米线的灵魂汤头，手拆蛇肉丝嫩滑无骨，花胶厚身黏唇，木耳丝添几分爽脆，滋补养生之余，更是一场舌尖上的时光旅行。

　　主食与配餸的排列组合，简直是为选择困难者设下的甜蜜陷阱。米线、红薯粉、热干拌面、泡饭，四选其一；原味、酸辣、辣，三味任择。

　　菜式清单洋洋洒洒三十余项，从寻常的鱼蛋、蟹柳，到讲究的西班牙叉烧－－实为入味的日式五花腩，脂香入口无渣；潮汕手打牛丸弹牙多汁，鱼肚吸汤软糯，黑磨豉猪脚胶质丰富。若想轻巧如下午茶，几样素饺、云吞足矣；若想丰盛进补，大可豪掷一笔，将花胶蛇羹汤底与鲜虾、猪颈肉、花枝丸共冶一炉，成就一碗只此一家的「天花板级」自选汤面。

　　这一碗，是百年炖汤智慧的年轻转身。斜杠青年也好，退休长者也罢，皆能在这灵活的搭配间，找到专属的滋味与滋养。一啖汤，一箸面，吃下的不但是饱足，也是一份与时并进的老字号心思。

林静

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