KellyChu - 港铁伙长春社推动儿童低碳教育 出绘本「绿铁B」 戏偶剧巡回校园 | Executive日记

昨日适逢「世界地球日」，港铁宣布开展《绿铁B出动－－排碳怪吸吸走》环保教育计划。佢哋同环保团体长春社联合制作咗一个儿童绘本，希望透过以「衣、食、住、行」为切入点，用生动故事启发学生实践低碳生活方式。



绘本将送赠至全港公共图书馆，以及参与计划嘅小学与幼稚园图书馆，同时亦推出电子绘本及动画版本，方便家长与孩子在家共读共赏，将低碳讯息延展至家庭层面。绘本原创故事更改编成校园戏偶剧，透过角色演绎和现场互动游戏，以轻松有趣方式提升学习趣味。戏偶剧今年内将走访近40间小学巡回演出。



港铁公司企业事务及品牌总监蔡少绵话，港铁一直致力推动环保教育，与社会各界携手实践可持续生活，很高兴能与长春社共同制作《绿铁B出动-排碳怪吸吸走》绘本，让小朋友在「玩中学、学中做」，从日常生活细节中开始减碳，成为守护地球嘅小小行动家，一起迈向绿色未来。



KellyChu