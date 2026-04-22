小董 - 尴尬的老人气味 | 轻松养生

那一晚，小董听到一句话之后，整个人有点崩溃了！



一位很久不见的朋友，走过来跟我打招呼，之后很没礼貌地跟我说：「你怎么有股『老人除』？自己注意一下啊！」



老人味并非岁月印记，而是身体悄悄「积浊气」！岁月催人老去，容貌生衰，肌理变色，而许多长者身上，会悄然萦绕一股独有的淡淡体气，世人俗称老人味。不少人误以为此乃年纪增长必然自带的气息，亦有人归咎于清洁不周，实则以中医视角观之，这并非衰老的固有标签，而是身体脏腑代谢放缓，浊气湿浊日积月累、悄然外泄的温柔信号。



人身宛如一座精巧运转的养生庭园，脾肾便是庭园之中运化疏导的核心枢纽。年少之时，脾肾精气充盈，气血流转不息，体内水湿、代谢杂浊皆可快速运化排解，内外通透，体气自然清爽洁净，无半分异味滞留。时至暮年，脏腑机能随年岁渐趋平缓，脾气运化之力减弱，难以腐熟水谷、运化湿气，肾气固泄之功渐衰，无力推动周身气血循环。久而久之，本该及时排出的湿浊、淤滞之气无法疏导散泄，便悄悄郁结于脏腑肌理之间。



这些潜藏体内的湿浊之气，既非外感邪毒，亦非疾病祸根，只是代谢放缓积攒的体内废料。郁积日久，便会循着肌肤毛孔缓缓蒸腾外泄，化作大众感知的老人味。说到底，并非肌肤藏污，而是体内运化迟缓，浊气无处可去，自然形于体表。



她的一句说话的确提醒了小董，近年真的疲于奔命，少了替自己认真地调理身体，要改善此状，无需浓妆香饰刻意遮掩治标，只需温和调理固本清源。日常饮食清淡养脾，少腻少燥，杜绝浊浊内生；日常适度缓步舒展，活络气血，助推浊气疏泄；作息安稳规律，养护脾肾元气，恢复代谢之本。脏腑调和则湿浊不聚，气血通畅则浊气不存，无需刻意修饰，自然体气清和，身心清爽安适。



假如你有发现自己身上飘着一股微微的浊气，建议找你的家庭中医师调理一下，很快便能恢复青春气息了！



学贯中西的大爱中医师博士

小董