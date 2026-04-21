林静 - 游击队英雄 | 红棉树下

周末午后，中央图书馆地下的一隅，一个名为「热血东江 薪火相传」的小型展览，悄然伫立。不见络绎的人潮，展馆里空无一人，寂静得只听见自己的脚步声。然而，这份静谧，恰恰让我得以沉浸式地走进那段烽火岁月，香港英雄抵抗日寇侵略的十四年壮烈史。



展览前言缓缓道出：抗日战争从一九三一年九一八事变开始，历经十四年，是近代中国第一次取得完全胜利的民族解放斗争。当华东、华北相继沦陷，香港成为爱国人士南下推动抗战的阵地；一九四一年十二月香港沦陷后，内地与香港同胞血脉相连，共同抗敌。其中，中国共产党创建的东江纵队港九独立大队，以游击战术与日军浴血周旋，扬威海外，是华南抗战的中流砥柱。



展品中，朱达诚的《乌蛟腾的电波》（见图）让我特别有感觉。乌蛟腾曾是港九独立大队的驻地，屡遭日军扫荡，却从未屈服。沈平的多幅画作更如一把钥匙，打开了我对香港历史建筑的崭新认知：《中环半山儒林台》原来是情报观察站；《皇后大道中八路军驻港办事处》一九三八年以「粤华公司」名义隐蔽运作；《西贡七圣古庙》曾上演游击队突袭歼敌的激烈战斗；《玫瑰小堂》是一九四二年港九大队的成立之地；《沙头角罗家大屋》现已成为抗战纪念馆；《东涌炮台》见证了大屿山一带的游击战足迹；《抗日英烈刘春祥》画中的中队长，牺牲时年仅二十三岁，屯门龙鼓滩屹立着他的纪念碑；而《夜袭》则描绘了短枪队多次摸黑突袭敌据点的惊心场面。



看着这些画作与历史照片，我才惊觉，原来平素路过的许多建筑与角落，竟承载着如此激动人心的抗战记忆。那些斑驳的墙垣、静默的古庙、褪色的炮台，曾经都是英雄们奋战的舞台。



走出展馆，我心中默默许下决心，以后逐一到访这些地方，向先烈致敬。牢记历史，不是为了延续仇恨，而是为了珍爱和平、开创未来。



林静