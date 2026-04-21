曾安业 - 香港版「五年规划」 | 安业兴邦

香港将首次制订「五年规划」，这不仅是一项政策新猷，更标志着现代城市治理模式的升级。而它所能发挥的功用，除了更好对接国家「十五五规划」大蓝图，为本港经济发展找到新起点，如果工夫做得细致点，还可以同步优化民生工作，一举数得。



「五年规划」在部分人眼中富有浓厚社会主义色彩，但放眼国际，这种中期规划其实早已成为成熟经济体的常规工具。例如新加坡自上世纪九十年代起，便定期推出研究、创新与企业（RIE）计划，将资源精准投放于产业升级；南韩更透过历次「经济开发五年计划」，完成由农业社会向工业强国的跨越，创造出「汉江奇迹」。由此可见，规划并非束缚市场，反而是为发展提供清晰路径和推动力。



香港即将制订的五年规划，将更具宏观性与整体性，而且在施政体系层面，将会实现「跨周期、跨地域、跨部门」的突破。最独特之处，是彰显了「一国两制」的制度优势。它既具备社会主义制度下对公平与长远目标的执着，又保留了自由市场体系对效率与国际多元的敏感，成为全球城市治理的一道崭新路径。



提升「超级增值人」地位



为令规划成果最大化，香港首份五年规划在主动全面对接国家「十五五规划」的过程中，应至少聚焦两大目标。



其一是提升「超级增值人」地位。长期以来，香港凭借「背靠祖国、联通世界」的独特优势，一直担当中国与国际市场的「超级联系人」角色，促进中外资本、贸易与讯息流通，贡献自身所长。然而，随着国际竞争加剧，单纯作为中介人，已难以满足时代需要。香港拥有世界级的专业服务体系，在法律、融资、设计及风险管理等方面具备深厚优势，完全有条件在合作过程中提供更高附加值。借着制订五年规划的契机，香港应进一步深化这一角色，不仅能为国家发展贡献多元专业能力，还可为香港经济开拓更广阔出路。



其二是顺势优化民生工作。制订相关政策时，尽量加入「惠及民生」的考虑点，例如加速粤港澳大湾区融合，可一并考虑推进跨境医疗福利或者拓展长者大湾区安老计划等，将大湾区的庞大腹地转化为香港市民的优质生活空间。又例如加速香港与大湾区的产业链融合，特别是在前沿科技、绿色经济等领域，是否亦可以与提升本港人才培训制度及协助青年就业一并研究？若能做到，不仅有助改善市民生活质素，亦能提高社会向心力，为香港深层改革打下更稳固基础。



此外，随着大数据与人工智能技术迅速发展，政府亦宜考虑引入，以提升规划的执行力与精准度。例如透过大数据分析掌握经济与人口变化，并利用AI实时监测政策推行情况，确保各项措施有效落地。



曾安业