李丞责 - 财位非固定不变 | 李丞责博士玄学信箱

问：李师傅你好，我家财位摆放了招财猫、流水及金元宝，还有一堆红色的利是封，但过去一年财运未见起色，今年自年初一起家人还轮流生病，令我觉得是风水出了问题。我一直以为我家财位在西北，请问是我放错了吗？请指教，感谢！

很多人以为一间屋的财位是固定不变的，所以长年把招财物集中放在同一位置，却忽略了风水除了看住宅本身的固定方位，也要看每年的飞星变化。换言之，流年方位每年都不同，吉凶之气亦会随之转移，因此每年都应重新配合，不宜一个摆法多年不变。



以今年来说，西北方并不是财位，而是病位。若在这个位置摆放流水、过多活动性的摆设，甚至放鲜艳夺目的物件，往往会把病气催动，令健康问题更明显。你提到家人自年初一起轮流生病，若西北确实放了不少招财物，又有红色利是封，便值得留意。因为红色并非任何时候都代表旺财，今年红色反而主灾伤，除非本身命格非常缺火，否则应尽量避免大量使用红色物品或穿着红色衣服。



至于今年真正的财位，八白正财星飞临正东方，一白偏财星则落在中宫。若想催财，宜先保持相关位置整洁、明亮、稳定，不宜杂乱无章，也不宜把不同类型摆设胡乱堆砌。财位最重要是「聚气」，不是越多物件越好。今年旺正财宜用绿色，旺偏财宜用黄色。



古语有云：「一命二运三风水，四积阴德五读书。」风水排在第三位，说明它有一定的重要性，但仍需配合人为因素。财运的根本，在于个人是否有储蓄的意愿、是否懂得节制破耗、是否肯为自己增值。风水布局得宜，能为生活添一份顺势之力，令人事半功倍。



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李丞责