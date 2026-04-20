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KellyChu - 港台走进前海搞音乐会 两地顶尖音乐家齐演奏 | Executive日记

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KellyChu
8小時前
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　　香港电台近年积极「走出香港」搞活动，向海内外不同观众介绍自家节目，同时促进双方文化交流。港台第四台上周六首度联同前海管理局，在深圳万象前海天幕广场举行咗一场难得的跨地域音乐盛会。音乐会集合深港两地顶尖音乐家同台献艺，尽展中西乐韵独特魅力。

　　2025年「世界口琴大赛」大奖得主—口琴组合「RedBricks」为音乐会揭开序幕，以全新方式演绎香港金曲《数字人生》及《当年情》；笙演奏家卢思泓联同民乐小组演奏多首经典名曲；压轴更有香港歌剧界天后级女高音叶葆菁，与深圳歌剧舞剧院合唱团男高音蔡继瑜携手献唱《茶花女》中的经典名曲《饮酒歌》。

　　想重温这场艺术盛会嘅乐迷，可留意本周六下午两点在港台第四台播出嘅节目《我哋都系音乐系！》。电视版本则会在下月31日于港台电视31《演艺盛荟》节目内播映。

KellyChu

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