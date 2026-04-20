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张诺 - 惜食是福 | 任意行

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张诺
8小時前
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生活 专栏
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　　你或许在街上见过惜食堂的送餐车穿梭屋邨，但未必知道这间默默照顾长者胃口的机构，背后有一座获得绿建环评铂金级认证的食品制作中心。

　　位于沙田石门的食物工场面积逾9万平方呎，楼高3层，从地下回收蔬菜、1楼膳食制作、2楼冻肉与饺子专区，到天台的环保园圃，层层有分工，环环有心思。

　　这座中心不但大，更处处见细节。我最欣赏那条自动米饭生产线，以明火煮饭，每小时产出3500份米饭，米粒受热均匀，软绵带香，正合长者牙力。

　　而那台自动饺子机更是「惜食精神」的化身，将回收瓜菜的头尾、外观不佳的部分切碎搅拌，每小时包出6000只急冻饺子，物尽其用之余，还为老友记添多一味选择。

　　针对独居长者「想饮啖汤水」却储存不便的烦恼，中心设有常温汤品生产线，高温高压消毒后可室温存放，随时翻热即饮，滋润又方便。

　　至于体弱长者的吞咽安全，厂房也毫不马虎，叶菜经义工挑选后，再以切洗设备细切成均匀大小，确保软硬一致，经自动清洗线彻底净化才入厨。超过10部蒸焗炉以少盐、少糖、无味精的方式蒸焗，锁住原味与营养。

　　由米饭到饺子，由汤水到蒸餸，惜食不止是一句口号，而是可以精准执行、兼顾爱惜食物和味蕾的心思。

张诺

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