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杨峥 - 阿根廷名厨Pablo Rivero 从番茄到餐桌的在地哲学 | 峥活当下

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杨峥
8小時前
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生活 专栏
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　　在阿根廷中部的辽阔平原上，夕阳斜照于赤诚的红土地，光影交错间，时间的轮廓变得清晰可辨。步入La Comarca农场，仿佛进入了一场与自然共舞的慢节奏：番茄田在视野中铺展成火红的秩序，苍翠的橄榄树守候着一份常绿的幽静，香草园则在微风中散发出细碎而迷人的芬芳。

　　这份对土地的深情，根植于Pablo Rivero的血脉之中。父亲经营牧场的坚毅，与母亲在菜园里温柔培育新作物的耐心，共同形塑了他的童年。在罗萨里奥（Rosario）的广袤田野间，他领悟了万物更迭的自然哲学，学会以敬畏之心观察牛群与牧场间的互惠共生。这份对自然律动的敏锐直觉，成了他日后重塑全球美食版图的灵魂火种。

　　1999年，年仅20岁的Rivero创立了Don Julio。那时，餐厅楼上便是家人的起居室，温暖的家族情谊在帕里利亚（Parrilla）的炭火香气中缓缓升腾。这间扎根于生活细节的餐厅，如今已成为布宜诺斯艾利斯不朽的餐饮地标，长期被誉为全球顶尖的牛扒目的地，凭借极致的火候控管与选材美学，建立了无可取代的国际口碑。2019年，Rivero再度挥洒匠心，赋予了El Preferido新的生命。这座位于巴勒莫（Palermo）区、建于19世纪的粉色宅邸，从昔日的杂货舖优雅转型为糅合传统与现代底蕴的味蕾殿堂。今日，这两颗璀璨明珠不仅横扫The World's 50 Best Restaurants与101 World's Best Steak Restaurants，更获得了《米芝莲指南》的星级荣耀。

　　然而，在名望巅峰之际，Rivero却将目光投向了更深远的未来——再生农业。他致力于推动能让土地复苏的耕作模式，甚至在巴勒莫街角打造出城市有机花园，邀请邻里重拾对土地的感知，让自然的馈赠在城市心脏循环不息。

　　每当番茄成熟、红如宝石的时节，La Comarca便迎来了年度盛事：Fiesta del Tomate（番茄节）。这不仅是一场社区聚会，更是一次料理能量的爆炸。今年，Rivero邀请了西班牙名店Elkano的Pablo Vicari与Aitor Arregui，以及澳洲Saint Peter的Josh Niland共襄盛举。巴斯克的烟熏底蕴与澳洲的创新思维，在农场的番茄、香草与橄榄油中交织，成就了一场跨越国界的味觉对话。

　　活动当天，Rivero与家人引领邻里、农夫与饕客一同采撷丰饶。空气中弥漫着泥土的芳香与爽朗笑声，席间呈上由大师亲手设计的极简珍馐：闪烁着阳光色泽的番茄沙拉、佐以新鲜香草奶油的烤番茄。对Rivero而言，这是连结家族与土地的秘径，也是一场向产地致敬的庄严仪式。

　　这种「从农场到餐桌」的理念，被完美延伸至餐厅的每一处细节。在Don Julio的餐桌上，食客能清晰感知土壤的气息、阳光赋予番茄的甜度，以及雨水洗涤后的清新。这种极高的一致性，让每一道菜都承载了阿根廷土地的生命力与家族文化的厚度。

　　如今，Pablo Rivero已不仅是一位餐厅经营者，更是文化的推动者。他用食材书写故事，用味觉传递情感。在他的餐桌上，每一道菜都是一段旅程──从La Comarca的泥土出发，带着炭火与土地的香气，最终抵达食客心中那份永恒的记忆。

杨峥

不同形状与品种的即摘番茄琳瑯满目。
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侍酒师出身的Pablo屡获殊荣，联同曾获米芝莲侍酒师奖的Martin Bruno共同管理超过60000瓶窖藏，为客人带来惊喜不绝的阿根廷美酒之旅。
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Don Julio凭借对牛只的草饲熟成技术，以及将家族传统与永续农业结合的经营理念，已连续3年蝉联世界101最佳牛扒馆全球第一名。
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位于阿根廷布宜诺斯艾利斯的Don Julio是当今全球最受推崇的餐厅之一。
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