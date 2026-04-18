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冯榕榕（Ruby） - 轻奢珠宝 | 榕榕细语

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冯榕榕（Ruby）
7小時前
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生活 专栏
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　　轻奢珠宝是甚么？近年这个词越来越常出现，说的其实是一种介乎高级珠宝与日常饰物之间的选择。它不一定追求国际大牌的鲜明标志，反而更重视设计感、工艺与材质；价钱相对亲民，却依然保留精致质感，令佩戴者可以用较轻松的预算，享受有品味的珠宝美学。对现代女性而言，这种「买得起、戴得久、配得好」的珠宝，正正切合日常生活需要。

　　轻奢珠宝受欢迎，首先因为它的性价比高。相比一些只适合特定场合的名贵首饰，轻奢珠宝更着重实戴性，款式不会过分夸张，却足够耐看，无论配衬返工服、休闲装，还是晚间聚会造型，都能自然融入。很多设计亦会选用较优质的物料，例如18K金、镀金、珍珠或其他耐用配件，令整体质感更见细腻。对不少人来说，这类珠宝的吸引力，在于它不是一时的潮流消费，而是可以长期陪伴的日常配件。

　　除了好看，轻奢珠宝的另一个优点，是耐用而实用。很多人买首饰，最怕只适合「戴一次」，之后便束之高阁。轻奢珠宝的设计理念正好相反，强调可重复佩戴、易于搭配，甚至在日常生活中也能安心佩戴。对忙碌的都市女性而言，这种不费心思的优雅尤其重要。它不需要太多刻意衬托，却能在举手投足之间，悄悄提升整体气质。

　　临近母亲节，这类珠宝更显得合时。很多小资女都希望送一份礼物给妈妈，既不想太破费，又希望大方得体，最好还能实用、长戴、耐看。母亲辈对首饰的要求，往往不是追逐浮夸潮流，而是重视舒适、质感与配搭性，而轻奢珠宝刚好兼顾这些元素。它既富节日送礼应有的仪式感，又不会显得过于昂贵，对很多家庭来说，都是一份恰到好处的心意。

　　香港轻奢首饰品牌MONI HK Jewellery的母亲节系列，便把这份心意做得更完整。系列包括「With You」、「As Ever」、「Gaze」、「Echo」及「Haven」等设计，全部以18K金及18K Gold Vermeil为主，款式涵盖颈链、耳环和手链，风格简洁而优雅，既有日常佩戴感，亦保留节日送礼所需要的精致度。作为由香港品牌打造的系列，它代表着本地设计的细致与用心，同时也提醒我们支持本地品牌、本地设计。与其只一味追逐国际大牌，不如将目光放回本地创作，因为有时候，既有质素，也有温度的珠宝就近在我们身边。

冯榕榕（Ruby）

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