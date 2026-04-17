何明新 - 余仁生－－点止卖药咁简单 | 猛料阿Sir讲古

今天认识「余仁生」以卖中药出名，但追溯其祖辈，是余东旋父亲余广培于19世纪70年代离乡别井从国内到南洋发展说起，1876年，他携同新婚妻子及胞弟到马来西亚槟城发展，曾经营不同生意，包括面包店和卖布等，1879年与朋友开办杂货店「仁生号」，但所有生意都不太顺利。在当地诞下余东旋，1881年，他返回中国及留下妻儿（余东旋），自己只身再闯南洋，不久在南洋娶妾文焕章，文为华人父亲与当地女子所生，精通马来语和中英文，对余广培后来在马来亚大展拳脚有很大帮助，不久，他以高价投得英国殖民者于霹雳州的专利承包项目Tax Farming，包括杂货、中药、烟、酒和药用鸦片等，生意蒸蒸日上，亦带旺早年创办的仁生杂货店，但不幸，他英年早逝，于1890年，年仅37岁突因急病死亡，生意及一切由文焕章担起。



余东旋1877年在槟城出生，4岁和母亲回鹤山生活及接受中国传统教育，15岁时（他爸爸已过世两年）回槟城与庶母文焕章一起生活，开始接受西化教育，一年后，文焕章亦不幸去世，他继续学业至21岁才全面接掌家族生意。他眼光独到，很快便投资开锡矿，高峰期有十多个锡矿开采权，很快成为巨富，而开矿需要大量劳工，吸引一批又一批华人从华南一带来，亦间接使其杂货及侨汇生意大增。他又投资种植橡胶，因汽车的发明使橡胶需求大增，使他成为锡矿大王和橡胶大王，他把积累的财富投资地皮、银行及涉足马来亚政治。



他于1910年将生意指挥总部迁至新加坡，因侨汇产生大量资金流，他于1920年更与当地商人创立利华银行，进军银行业，除锡矿大王、橡胶大王，亦成为金融界大亨。他同时扩大其杂货及中药业务，把「仁生」改名为「余仁生」。他的婚姻生活亦是精彩，一生共娶和纳了11名妻妾，育有13名儿子及11名女儿，这亦促使他兴建不同大宅让妻妾儿女居住。



他在政治方面也和孙中山的起义扯上关系，他的胞弟余东雄更是黄花岗七十二烈士之一，于1911年参与起义在两广总督府外被清军杀害。



据说他的祖父余鹤松是一位有名的风水堪舆「江西地师」，他亦因风水原因举家由祖籍江西赣州迁到广东鹤山，而他1886年去世后，亦葬于自己生前选定的风水地「风吹罗带」，今天看来，有没有选错，是见仁见智。而据说，余东旋亦是遵从祖训，大兴土木才可延寿及福荫后人，所以他除了香港的3座古堡大宅外，亦有马来西亚霹雳州的「余宅Eu House」、「加冕山庄Coronation Hill」、 「余氏城堡Eu Chateau」；吉隆坡的「余氏庄园Eu Manor」；新加坡的「余氏花园Eu Villa」和「玫瑰园Roselands」等。除了豪华堡垒供自用外，他亦于马来亚、新加坡及香港兴建很多很有特色的商厦和酒店，均取名「余东旋」或「余仁生」。



何明新