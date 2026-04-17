Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 余仁生－－点止卖药咁简单 | 猛料阿Sir讲古

猛料阿Sir讲古
猛料阿Sir讲古
何明新
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　今天认识「余仁生」以卖中药出名，但追溯其祖辈，是余东旋父亲余广培于19世纪70年代离乡别井从国内到南洋发展说起，1876年，他携同新婚妻子及胞弟到马来西亚槟城发展，曾经营不同生意，包括面包店和卖布等，1879年与朋友开办杂货店「仁生号」，但所有生意都不太顺利。在当地诞下余东旋，1881年，他返回中国及留下妻儿（余东旋），自己只身再闯南洋，不久在南洋娶妾文焕章，文为华人父亲与当地女子所生，精通马来语和中英文，对余广培后来在马来亚大展拳脚有很大帮助，不久，他以高价投得英国殖民者于霹雳州的专利承包项目Tax Farming，包括杂货、中药、烟、酒和药用鸦片等，生意蒸蒸日上，亦带旺早年创办的仁生杂货店，但不幸，他英年早逝，于1890年，年仅37岁突因急病死亡，生意及一切由文焕章担起。

　　余东旋1877年在槟城出生，4岁和母亲回鹤山生活及接受中国传统教育，15岁时（他爸爸已过世两年）回槟城与庶母文焕章一起生活，开始接受西化教育，一年后，文焕章亦不幸去世，他继续学业至21岁才全面接掌家族生意。他眼光独到，很快便投资开锡矿，高峰期有十多个锡矿开采权，很快成为巨富，而开矿需要大量劳工，吸引一批又一批华人从华南一带来，亦间接使其杂货及侨汇生意大增。他又投资种植橡胶，因汽车的发明使橡胶需求大增，使他成为锡矿大王和橡胶大王，他把积累的财富投资地皮、银行及涉足马来亚政治。

　　他于1910年将生意指挥总部迁至新加坡，因侨汇产生大量资金流，他于1920年更与当地商人创立利华银行，进军银行业，除锡矿大王、橡胶大王，亦成为金融界大亨。他同时扩大其杂货及中药业务，把「仁生」改名为「余仁生」。他的婚姻生活亦是精彩，一生共娶和纳了11名妻妾，育有13名儿子及11名女儿，这亦促使他兴建不同大宅让妻妾儿女居住。

　　他在政治方面也和孙中山的起义扯上关系，他的胞弟余东雄更是黄花岗七十二烈士之一，于1911年参与起义在两广总督府外被清军杀害。

　　据说他的祖父余鹤松是一位有名的风水堪舆「江西地师」，他亦因风水原因举家由祖籍江西赣州迁到广东鹤山，而他1886年去世后，亦葬于自己生前选定的风水地「风吹罗带」，今天看来，有没有选错，是见仁见智。而据说，余东旋亦是遵从祖训，大兴土木才可延寿及福荫后人，所以他除了香港的3座古堡大宅外，亦有马来西亚霹雳州的「余宅Eu House」、「加冕山庄Coronation Hill」、 「余氏城堡Eu Chateau」；吉隆坡的「余氏庄园Eu Manor」；新加坡的「余氏花园Eu Villa」和「玫瑰园Roselands」等。除了豪华堡垒供自用外，他亦于马来亚、新加坡及香港兴建很多很有特色的商厦和酒店，均取名「余东旋」或「余仁生」。

何明新

最Hit
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
15小時前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
20小時前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
15小時前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
影视圈
13小時前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
18小時前
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
影视圈
10小時前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
21小時前
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
00:34
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
即时中国
11小時前
校服衫领发黄 点算好？ 日网友教路 用2物瞬间去渍 KO衫领/袖口黄渍
校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效
食用安全
19小時前
更多文章
原置于浅水湾余家古堡的军人铜像（奥斯本）。
何明新 - 余仁生「三堡」与「奥斯本像」 | 猛料阿Sir讲古
　　以往在金钟政府合署或高等法院大楼工作时，很喜欢在午饭或工余时间到附近的前兵头官邸「茶具文物馆Museum of Tea Ware」和香港公园走走，茶馆是我学习茶艺和学懂如何在急速生活节奏下停一停的地方，而在香港公园，很喜欢探望一下那原放于余氏浅水湾古堡的第一次世界大战军人铜像，这亦是我研究古堡屋主余东旋EU TONG SEN (1877-1941年)故事的渊源。 &nbsp; 　　这军人
2026-04-10 02:00 HKT
猛料阿Sir讲古