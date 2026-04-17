麦华章 - 创意澎湃的酒店 | 玫瑰人生

早阵子游湖南，首站长沙，下榻该市最奢华酒店Park Hyatt，跟着往游风景壮丽的张家界。回程意犹未尽，再于长沙逗留多3天。这趟入住与传统酒店住宿体验不一样的新派酒店Maqo，令我们耳目一新。



Maqo（玛珂酒店）坐落长沙国金中心T2塔楼，特色是出格创新，为住客提供创格体验，即与艺术的惊喜碰撞，故不仅是提供住宿的酒店，还是激发活力与灵感的地方，是以无论从装潢布置到房间设计到其他设施，都贯穿朝气蓬勃、讲究格调、时尚前卫、甚至还有些标奇立异的特色。



甫踏入酒店正门，住客会被一尊高逾3米名为「波奇」的雕像所吸引。该艺术品造型独树一帜，身上布满红白圆点图案，充分呈现酒店充满活力的设计特色，而酒店内这种新派艺术装置比比皆是，令人目不暇给；酒店286间客房设计更别出心裁，以蓝、绿、红及紫等4种颜色作主调，配以充满现代风格的家具及室内陈设，令住客有活力提升的感觉；酒店另一特色是其酒吧MiXR，不但有驻场客席唱片骑师播放令人闻声欲起舞的音乐，还不时会邀请音乐创作人带来现场表演的流行和新派音乐节目；至于健身室PWR ZONE，面积645平方米，设有先进健身训练器材，并定期举办各式健身课程供住客参与；还有，酒店设共享式专用空间THE LAB，逾200平方米的空间结合了画廊与共享办公室两种功能，是一个启迪灵感的工作空间，有助提升创造力与工作效率。



至于软件、即服务方面，同样以体贴入微及宾至如归的精神，为住客打造锐意创新的体验，简单以送给入住客人的小心意为例，我们入住的房间便有一份令我们十分惊喜，如艺术品般的甜品见面礼（见图）－－在一块用蓝色薄巧克力做的古老唱片上，放着一碗以马达加斯加香草、香缇巧克力奶油为食材辅以手作巧克力来创意造型的「长沙米粉」连筷子一对，还有以法式甜品马卡龙造成的耳机，以及选用树莓、蓝莓与黑莓配搭芝士蛋糕、杏仁挞及歌剧蛋糕，甜酸有致，口感丰富，更重要者，是其细心与创意的服务，令我们甜到入心！



麦华章