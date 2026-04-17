七仙羽 - 座位有靠山 避开煞气横梁 | 七仙语

办公室风水必须以「背有靠山、前有明堂、左高右低」的原则，有靠山就有贵人帮助，并得到上司的认同，可提升事业运及财运。



如果背后是通道或厕所，若无法调整可放屏风、高背椅或挂上大地色系外套当作靠山。



左高右低事业才会顺利，左手边（青龙位）适合放高、有声响的物品（如电脑、台灯、电话），右手边（白虎位）适合放低、静态文件。此举可「动动龙、静静虎」，会提升职场效率。办公室要长期保持桌面整洁，左青龙方要清洁干净，放文昌塔及富贵竹也很好，坐的位置不要在厕所附近，以增加贵人运与事业运的稳定。



座位要避开设于横梁、冷气机下面，古语「梁下压顶」难出头及压力大，所以不要坐在任何横梁下。如果避免不了，在横梁下面放六个铜钱，减弱煞气。



门口代表气场流通，不宜正对楼梯或穿堂煞（门对窗），或对厕所门、正对尖角或走道，这些方位都不好，压力大，易生口舌，可用屏风遮挡以维持好的运气。



入口对角线的角落通常是办公室的最好的位置，适合放置黄金葛、巴西铁树等常绿植物，或放盐灯来提升事业运及财运。另外墙面以简约的黑、灰、白为主，能带来安稳的视觉效果。



七仙羽