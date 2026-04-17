冯应谦 - 护手有道：Hand cream日常 | 花样男教授

路过机场duty free，买了半打护手霜。朋友觉得我很奇怪，为甚么需要这样多hand cream？其实hand cream是我用得最多的护肤品，一日之中，最少用上四至五种不同的护手霜，这就是为甚么帮我做hand spa的美甲师经常称赞我的手皮肤很柔软。



由早上讲起，从我在美国读书的时候已经养成出门前先搽上厚厚的hand cream的习惯。还记得冰天雪地之下，干燥的皮肤贴在冰冷的軚盘之上，是一种「酷刑」。在香港，早上我一般会用上带木味的护手霜，Maison Louis Marie、Jo Malone和Le Labo等牌子也有木香味的。把hand cream的清新香味带入车厢内，感觉焕然一新，每天都像新的开始。因为早上已经喷香水上班，所以切记避免用太浓的花香护手霜，减少「撞气味」的机会。



办公室绝对是最值得用护手霜的地方，大家应该都有试过给纸张𠝹手的经历。我会用含peptide的Nécessaire护手霜，其成分能促进胶原蛋白生成，改善干燥之外，还有抗衰老及保湿的效果，当然价钱比较贵，但我觉得值得。



我的化妆袋里长期有Fresh或L'Occitane的细装护手霜，随时都可以保湿。我一天都会搽几次，每个月都可以用完一支。



睡前，我则会选择有香水味的Diptyque hand cream，把香味藏在被窝之中。



总结来说，每天护手霜的消耗量很大，所以经常要外出「补仓」。



冯应谦