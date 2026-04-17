Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智 - Mondrian翡冷翠牛肉 | 智智乐GO

智智乐GO
智智乐GO
邓达智
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　点解叫它翡冷翠牛肉，而非Chianti或Toscana牛肉？首先这道烧牛肉，始创于文艺复兴时期翡冷翠著名家族，其次读过徐志摩《翡冷翠的一夜》与《翡冷翠山居闲话》者众，用翡冷翠一词胜过解释千言万语。

  尖沙咀赫德道有间精品酒店名Mondrian，坐玻璃升降机直达满眼维港风景39楼；如非老朋友文洁华教授为在下提前庆生，随时错失重会托斯卡纳Chianti地区著名牛肉专门店Carna By Dario Cecchini。

　　说起Carna有段故。意大利文Carna，古罗马意谓管心脏及内脏女神；首先想起墨西哥传统名菜Chili Con Carne；微辣牛肉饭。Carne无论在意大利、西班牙或葡萄牙文都解牛肉⋯⋯真正的古仔，源自七、八年前从北到南游自以为非常熟悉的意大利，目标中部托斯卡纳；名城翡冷翠及Siena之外，还有一众产酒名区：Montalcino、Montepulciano、Grosseto等等，当然不能错过传统占地最广，产酒量与种类繁多Chianti。

　　笔者饮酒不及当年勇，那些年一顿晚餐，一支起两支或再多一点点红酒止。如今，一杯起两杯止，若酒兴未至，一杯起一杯止，且经常「养鱼」。那次游意，中部逗留至久，重要目的地之一，到Chianti拜访从屠牛户变身挂满来自各方星星荣誉，吃肉，尤其翡冷翠地区最著名的烧牛肉名店Carna By Dario Cecchini。今天采用的照片并非近照，而是当年在Chianti大嚼牛肉拍下的旧照，肉质绵滑丰盛带劲，吃后难忘！

　　赫德道Mondrian酒店，香港的Carna分店门面质朴华美，牛肉质素高不在话下，还有多种海鲜与菜蔬（世上至爽甜的白芦笋，正合时），甜品Tiramisu水平亦高。赏心悦目还有服务周到的团队，晚上11点才上前提醒是时候Last Order；今时今日在香港，的确难能可贵！

邓达智

最Hit
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
15小時前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
19小時前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
15小時前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
影视圈
13小時前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
18小時前
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
影视圈
10小時前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
21小時前
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
00:34
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
即时中国
11小時前
校服衫领发黄 点算好？ 日网友教路 用2物瞬间去渍 KO衫领/袖口黄渍
校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效
食用安全
19小時前
更多文章
邓达智 - 锋味油条惠兰姜醋 | 智智乐GO
　　疫情之后，朋友约我北上饮茶；首间接触，位于罗湖老牌阳光酒店对面，彭年广场万丽酒店的瑰丽轩餐厅。高楼底五星级优质酒店装潢，枱布与桌巾用的并非人造纤维，而是纯棉纯麻或棉麻混纺。瓷器食具光洁整齐，色调跟著名的银器与饰物品牌Tiffany特选天蓝色睇齐……最重要还是年轻员工笑脸迎人，价钱与食物质素不成比例的性价比高。 　　美味点心款式甚多，首先吸引眼球，上桌未吃，已赢尽在场众多艳羡眼光；从未见过
2026-04-10 02:00 HKT
智智乐GO