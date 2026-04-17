邓达智 - Mondrian翡冷翠牛肉 | 智智乐GO

点解叫它翡冷翠牛肉，而非Chianti或Toscana牛肉？首先这道烧牛肉，始创于文艺复兴时期翡冷翠著名家族，其次读过徐志摩《翡冷翠的一夜》与《翡冷翠山居闲话》者众，用翡冷翠一词胜过解释千言万语。



尖沙咀赫德道有间精品酒店名Mondrian，坐玻璃升降机直达满眼维港风景39楼；如非老朋友文洁华教授为在下提前庆生，随时错失重会托斯卡纳Chianti地区著名牛肉专门店Carna By Dario Cecchini。



说起Carna有段故。意大利文Carna，古罗马意谓管心脏及内脏女神；首先想起墨西哥传统名菜Chili Con Carne；微辣牛肉饭。Carne无论在意大利、西班牙或葡萄牙文都解牛肉⋯⋯真正的古仔，源自七、八年前从北到南游自以为非常熟悉的意大利，目标中部托斯卡纳；名城翡冷翠及Siena之外，还有一众产酒名区：Montalcino、Montepulciano、Grosseto等等，当然不能错过传统占地最广，产酒量与种类繁多Chianti。



笔者饮酒不及当年勇，那些年一顿晚餐，一支起两支或再多一点点红酒止。如今，一杯起两杯止，若酒兴未至，一杯起一杯止，且经常「养鱼」。那次游意，中部逗留至久，重要目的地之一，到Chianti拜访从屠牛户变身挂满来自各方星星荣誉，吃肉，尤其翡冷翠地区最著名的烧牛肉名店Carna By Dario Cecchini。今天采用的照片并非近照，而是当年在Chianti大嚼牛肉拍下的旧照，肉质绵滑丰盛带劲，吃后难忘！



赫德道Mondrian酒店，香港的Carna分店门面质朴华美，牛肉质素高不在话下，还有多种海鲜与菜蔬（世上至爽甜的白芦笋，正合时），甜品Tiramisu水平亦高。赏心悦目还有服务周到的团队，晚上11点才上前提醒是时候Last Order；今时今日在香港，的确难能可贵！



邓达智