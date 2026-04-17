KellyChu - 「小白」获机械人技术活现 下月迪士尼招呼游人 | Executive日记

香港迪士尼乐园将《魔雪奇缘》人见人爱嘅角色雪人「小白」带到现实世界！由5月上旬起，「小白」将以阿德尔王国特别亲善大使嘅身份，现身魔雪奇缘世界同大家见面。



香港迪士尼表示，华特迪士尼幻想工程研发部门透过运用强化学习科技（Reinforcement Learning）嘅新一代机械人技术，为「小白」施展魔法并赋予生命。是次崭新尝试，让「小白」成为可自由走动嘅机械人角色，他将在阿德尔居民嘅陪同下，于阿德尔森林不定时现身。粉丝不但有机会亲眼目睹「小白」嘅标志性笑容及招牌小碎步，更能深切感受其无穷嘅好奇心，一起聊天互动。



仲有连串惊喜体验在香港迪士尼发生，把握乐园20周年庆典时刻，于6月7日前预订「快乐同游」门票优惠，两位或以上宾客同游可享正价1日门票75折，二人同游可节省高达港币470元。



KellyChu