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KellyChu - 接受新加坡《海峡时报》专访谈旅游大计 罗淑佩冀打造港为「首屈一指目的地」 | Executive日记

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政府近年积极透过不同政策吸引高端旅客来港，包括举办大型盛事，提振旅游业。文化体育及旅游局局长罗淑佩近日接受新加坡《海峡时报》专访，直言要将香港打造成为首屈一指嘅目的地（premier destination），同时视预算有限嘅游客为长期目标客群。在这个专访分享咗佢对香港旅游业发展嘅睇法。

虽消费不高  内地客或会「回头」

　　罗淑佩坦言自己对提升香港旅游目的地嘅地位具有野心，「我希望香港成为一个首屈一指嘅旅游目的地，不止是为自身定义，更是放眼整个中国以至亚洲和全球。」佢指出，根据过往经验，会展旅客因有出差经费，较一般休闲旅客消费得更多，是政府目标吸引嘅高增值客群。而香港嘅大自然资源，能让这批旅客在工作以外嘅时间，无论想上山健行，还是下海到沙滩休憩，都系香港才有嘅独特城市体验。

　　对于占访港旅客中最大比例嘅内地游客，虽然整体消费额度不高，但罗淑佩认为佢哋访港期间如果有良好体验，未来会再来，「我哋年轻时也曾流行搭巴士穿梭欧洲不同城市，花很少钱，就只住在巴士上。这并非奢华嘅旅行方式，但如果你在途中有美好回忆，未来当有更好经济条件的时候，将会渴望再次到访那里。」

　　为重塑旅游体验，政府已宣布取消「幻彩咏香江」汇演。罗淑佩形容，该汇演嘅技术同表演方式已经过时，「不再具有新意」，未来计划在本港不同旅游热点举办全新灯光秀，其中将率先选址太平山山顶，让初次到访香港嘅旅客得到难忘体验，同时成为访客再访该处嘅原因。

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