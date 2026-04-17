KellyChu - 港「延音」回荡威尼斯双年展 伍韶劲 许开娇细说日常美学 | Executive日记

日忙夜忙，追赶时间，香港人的常态。大家匆忙之间，错失多少身边的人与事的触动？又有多少心情细听城市的声音，或抬头凝视头上的一片蓝天……两位香港艺术家伍韶劲和许开娇，以柔和的多元媒体，把香港气息带到水乡威尼斯双年展，为两座同为港口的城市谱写旋律，引领参观者放慢脚步，细味城市的日常美学。



《晾晒夜曲》留住两城景观



由康文署和香港艺发局联合主办、香港艺术馆策展的「延音－－香港在威尼斯」，将于5月9日至11月22日在意大利威尼斯双年展举行，香港艺术家伍韶劲和许开娇将在这个历史最悠久、影响力最大的国际当代艺术盛事上展示「延音」（Fermata）。「延音」是一种由演奏者决定停顿长短的音乐符号，恰恰呼应威尼斯双年展今届主题「小调」（In Minor Keys）。



伍韶劲（Kingsley）素来擅于运用空间，营造静思、冥想嘅机会，引发观众参与日常生活中隐藏的社区面向。他本次参展作品《晾晒夜曲》，灵感源自威尼斯的晾衣场景，与他脑海中昔日香港楼宇间飘扬的晾衣竹影重叠。装置中，伴随住收音机流淌的声音，一抹衣物剪影缓缓浮现，呈现呢份渐趋消逝的城市景观。



为了将香港嘅声音带到威尼斯，Kingsley近日连夜走访香港各处，收录城市不为人知的夜间声景，编织成《晾晒夜曲》。作品从Kingsley早期创作的版本逐步演变，反映其对香港同威尼斯两座城市的印象，作出一场「静默交流」。Kingsley分享：「这个展览是献给那些常被忽视的事物，以及我们所处环境中那些不期而遇的瞬间。」



《我为你打开一扇窗》致敬传统工艺



在Kingsley的装置之间，观众将步入许开娇（Angel）所构筑的诗意场景，装置《我为你打开一扇窗》，展出一扇与本地传统铁匠合作打造的铁窗，既向香港传统工艺致敬，亦融合当代艺术。Angel的创作理念一向以探索被忽略的实用物件为主，包括被晒到褪色的窗框、融入都市景观的胶袋等。她认为，「这次的新作品，以更富戏剧性与沉思性的基调，延续了这条创作轨迹。」城市的面貌不断流变，铁窗之外，或许又会是另一番柳暗花明的开阔景色。是次展览不禁让人想到纳兰性德一句「当时只道是寻常」，或许观众可透过这个温柔的提示，学习如何静心聆听城市的乐曲。



伍韶劲小档案



参展作品 《晾晒夜曲》



专业领域



擅长将空间转化为艺术场域，营造特定体验



参展经历 作品曾于巴黎庞比度中心、日本越后妻有大地艺术祭、米兰设计周、澳洲澳亚艺术节等展出



许开娇小档案



参展作品 《我为你打开一扇窗》



专业领域 以工笔水墨创作，融合中国传统文化与当代艺术表现手法



参展经历 曾获连卡佛委托装置巡回项目、获邀于北京瑰丽酒店参展



第61届威尼斯视艺双年展外围展



「延音－－香港在威尼斯」展览资讯



日期 5月9日至11月22日



地点 意大利威尼斯卡斯泰洛区



KellyChu



伍韶劲的参展作品《晾晒夜曲》（构想图）。

许开娇