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张诺 - 百年纽约客 | 任意行

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张诺
5小時前
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生活 专栏
內容

　　转眼《纽约客》已创刊100周年了。这本以中产阶层读者为对象的杂志，名字让人以为只谈纽约，但其实它的视野从不限于一城一地。

　　1946年，关于日本广岛核爆的报道，透过6个幸存者的眼睛，把原子弹的恐怖带到每个美国人的早餐桌。那篇报道至今仍被视为20世纪最重要的新闻写作。1962年，《寂静的春天》在《纽约客》连载，揭露DDT等杀虫剂对生态的毁灭性打击，不但催生了现代环保运动，更直接推动美国成立环保局。2005年，《人类的气候》三连作，把北极融冰的警号带进寻常百姓家，让气候变化不再只是科学家的术语。

　　《纽约客》不止有深水炸弹式的调查报道。它的漫画同样深入民心。我书架上那本关于为人父母的漫画结集，是多年前朋友所赠，至今仍不时翻看。那些新手爸妈的狼狈、青少年反叛期的角力，都被画家用寥寥数笔画得通透。笑着笑着，就看见了自己的影子。

　　为了迎接百年大庆，Netflix去年推出纪录片《纽约客一百年》，镜头走进编辑部，也走进作家和漫画家的世界，呈现这本杂志如何从一份纽约周刊，成长为全球文化的标杆。

　　这本杂志用一个世纪证明，新闻报道有改变世界的力量；它的漫画，则提醒读者别忘了笑。百年之龄，对一份刊物来说不简单，但愿它的下一个世纪，继续有这样的深度与幽默。

张诺

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