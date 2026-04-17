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Titus - 一齐睇新表 | 表奇立异

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Titus
5小時前
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　　眨眼间又来到一年一度的表坛盛事Watches & Wonders。每年4月在瑞士日内瓦举办的Watches & Wonders表展，一向都是各大品牌聚首一堂，发布新表的时间。每年这个时间都有很多钟表爱好者从世界各地飞往日内瓦朝圣。而未有机会亲身到场的（包括我在内），就可以透过社交媒体及品牌网站留意所有新表及停产款式。

　　参与表展的品牌众多，Audemars Piguet亦首次在这表展亮相。推出的款式实在太多了，坦白说我写这篇稿的时候还在看，但今年有几个很特别的表款，我认为是不能不提的，以下我简单讲讲吧，有兴趣的，就要你自己上网做一些功课哦。

　　今年都算是特别的一年，有两大品牌都有周年庆祝，分别是劳力士Oyster系列的一百周年纪念及Patek Philippe Nautilus系列的50周年纪念。

　　先讲劳力士，Oyster系列一百周年推出了一只41 mm的周年纪念款，突破性用黄金表圈作为装饰，这一只Oyster Perpetual还有几个特别之处；劳力士手表在6点位置一向都会有“Swiss Made”字样，但今次改为“100 years”，表冠也写了”100”。另外，表面上的Logo用了劳力士的绿色，增添了品牌的存在感。

　　而庆祝50周年的Patek Philippe Nautilus系列，向初代的Nautilus reference 3700和3800致敬，打造了全新的ref 5810及5610，分别为41mm及38mm。这两个表款特别的是他们就像第一代的Nautilus 3700，是没有秒针的，简约的设计令手表散发着运动气质及品牌的优雅。Ref 5610，仅38mm，是向第二代的ref 3800致敬，同时也能紧贴今时今日中性腕表的潮流。手表用全铂金打造，而且非常限量。

　　最后我认为最值得一提的，是制造世上最薄手表之一的品牌Bvlgari；品牌近年以打造超薄手表闻名，主打系列Octo Finissimo，可惜，要做得薄，表面自然会大一点。今年品牌终于顺应民意，推出37 mm的Octo Finissimo，虽然比过往厚一点，但绝对可以接受，而且还是透底的，可以好好欣赏Bvlgari的超薄机芯及珍珠陀。物料分别有钛金属及黄金，我认为这款今年一定很好卖。

　　更多表款及2026年的收藏方向，我会在下星期再细究，敬请期待。

Titus

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