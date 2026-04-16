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李纯恩 - 有间茶记响附近 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
2小時前
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生活 专栏
內容

　　晚饭时份跟朋友在土瓜湾，便去了浙江街的茶餐厅「有间茶记响附近」吃饭。

　　进了餐厅，跟老板Steven打过招呼，知道他们会不时转换菜单，便由他发办，写了几个小菜：鲜菠萝拔丝咕噜肉、避风塘茄子、金沙白饭鱼、小炒王、香煎美极虎虾、龙趸蒸荷叶饭。

　　小菜陆续上桌，镬气十足，色香味俱全，三个人，一顿晚饭吃得十分舒服。这就是香港茶餐厅的本事，从ABC餐的早餐做到下午茶，奶茶咖啡菠萝油，到了晚上，又随时可以整出一桌大菜来。「有间茶记响附近」更是晚饭直落消夜，做到半夜两点才打烊。这样的时间表，真令人有回到八十年代香港黄金年代的感觉。这天吃完晚饭已近十点，但陆陆续续一直有客人进门，可见晚市还是有得做。

　　跟朋友回家的时候说起这事，少不得又缅怀一下。以前，我们在外吃晚饭往往不是一天的最后一个节目。吃完晚饭常常还有下一场，比如去喝一杯聊天，比如去看一场九点半甚至午夜场。看完戏饿了，满街的消夜地方，你想喝碗泥鯭粥吃碟豉油皇炒面，或者炒个小菜蒸条鱼，都有。

　　那时候没有人强调甚么「夜缤纷」，但就是夜夜缤纷。现在不同了，现在约人在外吃晚饭就是一天的最后一个节目，吃完饭不作他想，都回家去了。这似乎已成了香港人的生活习惯，晚上在餐厅如果吃到九点半还不走，不等饭店的伙计埋怨，自己都好像过意不去，于是便识趣埋单了。这也说不上有甚么不好，但对于过来人，总觉得从前的夜晚比现在缤纷有趣。

　　Steven 跟我说，消夜的客人不少，前一天晚上有一枱客人消夜吃到一点半才散。你看，香港虽然好像不夜缤纷了，其实夜猫子还是有的，消夜的魅力，还是有的。

李纯恩

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