张诺 - 琴弦上爱的哲思 | 任意行

爱，从来不止是浪漫的代名词。它可以是哲人对饮时的思辨、是云雀振翅掠过乡野的瞬间、是马勒写给妻子的无言情书，也是我们终其一生学会拥抱自己的那场漫长修行。Esther Yoo(柳爱莎)的新专辑《Love Symposium》，便是一场关于爱的私密沉思－－而她手中的小提琴，成了最真挚的絮语者。



这位韩裔美籍小提琴家在专辑序言中坦诚地写道：「这是我迄今为止最私密的一张专辑。」她无意重复那种理想化的、甜腻的爱之描绘，而是选择了一条更动人之路：用琴音映照爱的万千面貌－－从哲思到自然，从家人到伴侣，乃至于不断成长的自我之爱。



聆听这张专辑，最令人动容之处，恰恰在于柳爱莎的真挚朴素。在这个技巧至上、华彩频出的时代，她选择了后退一步，让音符自己说话。伯恩斯坦受《会饮篇》启发的《小夜曲》是全辑的核心，近30分钟演奏中，她不以疾驰的运弓或炫目的琴音夺人耳目，而是像一位沉静的说书人，从斐德若的抒情赞美到阿里斯托芬的诙谐打嗝，再到苏格拉底的哲学份量，每一段都清晰而有温度。乐评人塔利．波特指出，她在快板乐章中传达出喜剧诗人「打嗝的温和版本」，而在阿伽松的慢板颂歌里，那把1704年的斯特拉迪瓦里琴则流淌出令人屏息的深情。



同样动人的是沃恩．威廉斯的《云雀飞翔》。柳爱莎的演绎如同一幅水彩画，双音奏法勾勒出云雀盘旋的弧线，尾奏的华彩乐段中，琴声几近无声地消融于空气－－那不是技巧的炫耀，而是对自然之爱最虔诚的朝圣。马勒《第五交响曲》的小柔板经改编为九人室内乐版，没有指挥，由柳爱莎领奏。熟悉的旋律被剥去了交响的光环，显露出赤裸的柔情，仿佛马勒在妻子耳边的低语。至于艾尔加《爱的礼赞》，她没有刻意渲染那份甜蜜，反而以朴素的句法还原了作曲家写给未婚妻的真诚－－「手法如此简朴」，正如她所说。



专辑以电影《The Greatest Showman》的插曲《Never Enough》作结，经改编后，流行旋律在古典架构中获得了新的生命。这不是讨好市场的跨界，而是对「现代之爱」的坦然拥抱：我们渴望连结，渴望被理解，也渴望学会爱自己。



柳爱莎的新专辑，是一场没有说教的爱的飨宴－－你只需敞开心扉，便能听见那些塑造了你的、属于你自己的爱的回声。



张诺