张宏伟 - 感染新冠转阴仍觉不适？长新冠中医学治本良方 | 中大说中医

新型冠状病毒看似已渐渐淡出大众的视野，然而，事实上病毒的传播风险犹在，对于曾被感染的患者，部分人更可能仍然受到「长新冠」的困扰，影响正常生活质量。中医学上，对于治疗「长新冠」有其独到的治本方案。



文：张宏伟 图：资料图片



虽然新冠病毒大流行的日子似乎远去，但身边亲友感染新冠病毒的状况仍时有所闻。许多人即使快筛测试显示已转阴性，然而身体的不适却似乎没跟着消失，持续受到疲倦、咳嗽、脑雾等问题困扰。这到底是怎么回事？



这种情况很可能就是俗称的「长新冠」，约有10%到20%的人会在感染后出现一些症状持续存在，即使是轻症或年轻族群也无法完全幸免。



症状五花八门



新冠病毒的攻击范围很广，从呼吸道、心肺、肠胃道到神经系统都可能受影响，因此长新冠的症状也相当多样，常见有全身性症状，例如：



‧极度疲倦



‧肌肉酸痛



‧呼吸道症状如气喘、胸闷、持续咳嗽。



‧神经精神症状如注意力不集中、



记忆力变差（俗称脑雾）、睡眠



障碍、头痛、嗅觉或味觉异常。



‧心悸



‧肠胃不适



事实上，年长者以及有高血压、肥胖、哮喘等慢性病史的人士，发生长新冠的风险相对较高。



中医学防治理论



从中医观点来看，长新冠是余邪未清、正气已伤的状态。病毒作为「外邪」入侵，虽然被清除，但已经耗损人体的「气、血、阴、阳」，导致肺、脾、肾等多个脏腑功能失调，进而衍生出痰、湿、瘀等病理产物，产生各种不适。



因此，中医治疗长新冠并非「一方治百病」，而是从「整体观」出发，透过「辨证论治」进行个体化调理。



中医师会根据每个人不同的体质、症状和舌脉表现，判断其背后的根本病机，例如是「肺脾气虚」还是「气阴两虚夹瘀」，再针对性地开立处方，像是生脉散、香砂六君子汤等加减化裁，目标是扶助正气、清除余邪，让身体恢复平衡。



参与个体化治疗

临床研究



为了更深入研究中西医治疗长新冠的作用，香港中文大学中医学院临床研究小组目前正进行一项名为「个体化中医药治疗长新冠的实用随机对照试验」的临床研究。



这项研究旨在比较「个体化中药治疗」与「常规西医症状治疗」，在改善长新冠患者生活品质上的效果。这项研究的结果，将为长新冠的临床治疗提供实证依据，有助于厘清中医和西医在处理这个复杂疾病上的各自优势，最终目的是为患者找出更有效、更全面的治疗策略。



如果你正深受长新冠症状困扰，例如出现持续疲倦、咳嗽、脑雾等不适，想进一步了解或参与这项研究，请致电6082 2583，向研究人员查询，或扫描以下二维码登记。让我们一起为找回健康身体努力。



香港中文大学

中医学院专业顾问

张宏伟博士



部分病人会出现睡眠障碍或头痛症状。

肠胃不适是常见症状之一。

高血压患者的长新冠风险相对较高。

长新冠问题可大可小，严重时可涉及心脏及脑部健康。

长新冠问题可大可小，严重时可涉及心脏及脑部健康。

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