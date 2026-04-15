Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张宏伟 - 感染新冠转阴仍觉不适？长新冠中医学治本良方 | 中大说中医

中大说中医
中大说中医
香港中文大学中医学院
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

新型冠状病毒看似已渐渐淡出大众的视野，然而，事实上病毒的传播风险犹在，对于曾被感染的患者，部分人更可能仍然受到「长新冠」的困扰，影响正常生活质量。中医学上，对于治疗「长新冠」有其独到的治本方案。

文：张宏伟　图：资料图片

　　虽然新冠病毒大流行的日子似乎远去，但身边亲友感染新冠病毒的状况仍时有所闻。许多人即使快筛测试显示已转阴性，然而身体的不适却似乎没跟着消失，持续受到疲倦、咳嗽、脑雾等问题困扰。这到底是怎么回事？

　　这种情况很可能就是俗称的「长新冠」，约有10%到20%的人会在感染后出现一些症状持续存在，即使是轻症或年轻族群也无法完全幸免。

症状五花八门

　　新冠病毒的攻击范围很广，从呼吸道、心肺、肠胃道到神经系统都可能受影响，因此长新冠的症状也相当多样，常见有全身性症状，例如：

‧极度疲倦

‧肌肉酸痛

‧呼吸道症状如气喘、胸闷、持续咳嗽。

‧神经精神症状如注意力不集中、

记忆力变差（俗称脑雾）、睡眠

障碍、头痛、嗅觉或味觉异常。

‧心悸

‧肠胃不适

　　事实上，年长者以及有高血压、肥胖、哮喘等慢性病史的人士，发生长新冠的风险相对较高。

中医学防治理论

　　从中医观点来看，长新冠是余邪未清、正气已伤的状态。病毒作为「外邪」入侵，虽然被清除，但已经耗损人体的「气、血、阴、阳」，导致肺、脾、肾等多个脏腑功能失调，进而衍生出痰、湿、瘀等病理产物，产生各种不适。

　　因此，中医治疗长新冠并非「一方治百病」，而是从「整体观」出发，透过「辨证论治」进行个体化调理。

　　中医师会根据每个人不同的体质、症状和舌脉表现，判断其背后的根本病机，例如是「肺脾气虚」还是「气阴两虚夹瘀」，再针对性地开立处方，像是生脉散、香砂六君子汤等加减化裁，目标是扶助正气、清除余邪，让身体恢复平衡。

参与个体化治疗
临床研究

　　为了更深入研究中西医治疗长新冠的作用，香港中文大学中医学院临床研究小组目前正进行一项名为「个体化中医药治疗长新冠的实用随机对照试验」的临床研究。

　　这项研究旨在比较「个体化中药治疗」与「常规西医症状治疗」，在改善长新冠患者生活品质上的效果。这项研究的结果，将为长新冠的临床治疗提供实证依据，有助于厘清中医和西医在处理这个复杂疾病上的各自优势，最终目的是为患者找出更有效、更全面的治疗策略。

　　如果你正深受长新冠症状困扰，例如出现持续疲倦、咳嗽、脑雾等不适，想进一步了解或参与这项研究，请致电6082 2583，向研究人员查询，或扫描以下二维码登记。让我们一起为找回健康身体努力。

香港中文大学
中医学院专业顾问
张宏伟博士
 

部分病人会出现睡眠障碍或头痛症状。
部分病人会出现睡眠障碍或头痛症状。
肠胃不适是常见症状之一。
肠胃不适是常见症状之一。
高血压患者的长新冠风险相对较高。
高血压患者的长新冠风险相对较高。
长新冠问题可大可小，严重时可涉及心脏及脑部健康。
长新冠问题可大可小，严重时可涉及心脏及脑部健康。
长新冠问题可大可小，严重时可涉及心脏及脑部健康。
长新冠问题可大可小，严重时可涉及心脏及脑部健康。
登记参与治疗长新冠临床研究
登记参与治疗长新冠临床研究
张宏伟 博士
张宏伟 博士
最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
15小時前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
14小時前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
6小時前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
10小時前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
12小時前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
10小時前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
5小時前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
9小時前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
更多文章
朱霭娱 - 正向调养身心 防患未然 中医论治产后抑郁 | 中大说中医
以往产后抑郁症未获全面正视，然而随着社会教育及医学研究等发展，针对这方面的治疗得以不断改进，而于中医学上，亦有其防患未然，以及分娩后身心调理上的妥善方案。&nbsp; 文：朱霭娱　图：资料图片 　　迎接新生命，是喜悦，却也可伴随难以言说的疲惫与低落。当您发现自己在幸福中，同时夹杂着失眠、焦虑、情绪起伏时，请先别自责——这不是您的错，而是身体在经历荷尔蒙的剧烈波动、角色的转变、照顾婴儿的
2026-04-01 02:00 HKT
中大说中医