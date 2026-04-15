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林思为 - 橄榄油加柠檬汁 亮丽皮肤的真相 | 营爆生活

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林思为
1小時前
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生活 专栏
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　　近日社交平台上又再次兴起叫人直接饮用橄榄油加柠檬汁，声称是一种「美容饮品」，不少人相信它能改善皮肤状态。从营养角度来看，这组合确实含有有益成分。橄榄油富含单元不饱和脂肪酸与抗氧化物（如维他命E、多酚），能支持细胞膜健康，减少自由基对皮肤的破坏。柠檬汁则提供维他命C，有助胶原蛋白合成，科学理论上能促进皮肤修复与弹性。若作为均衡饮食的一部分，这些营养素能「间接」支持皮肤健康。

　　但谨记橄榄油属高热量食物，过量摄取可能导致体重增加或肠胃不适。柠檬汁酸性强，若空腹大量饮用，可能刺激胃黏膜，引起胃酸倒流或胃痛；长期过量亦可能侵蚀牙齿珐瑯质。部分人因此觉得「越饮越差」，其实是因为副作用影响了整体健康，间接令皮肤状态下降。

　　直接饮用橄榄牛加柠檬汁并非灵丹妙药。建议适量加入到餐饮中，例如日常用来做沙律、炒菜、涂面包或将柠檬汁加入冷饮品中，能为身体提供抗氧化与维他命。但若过量或者依赖单一饮品，反而可能带来负面效果。皮肤健康更依赖均衡饮食、充足睡眠、喝足够水份，防晒与压力管理，而非单一饮食偏方。

林思为

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