Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 重生勇士 | 轻松养生

轻松养生
轻松养生
小董
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　复活节，跟大家分享一下几位重生的勇士：

　　1. 唐先生，半年前因肺部有玻璃样结节而找小董，几个月依时服药，他得到最佳效果，3月3日再做一个低剂量肺部扫描时，那可恶的ground glass opacity经已消失得无影无踪！远离了肺癌的威胁！大喜！

　　2. 宝宝，两年前因乳癌跟小董结缘，本已经控制好的乳癌，因为她重回了不良习惯的生活方式，癌细胞又找上了她，这趟的复发跑上去脑里了。去年12月她回来找我的时候，我看到了她绝望与惊恐的情况，我看过了那幅磁力共振，然后跟她说：「电疗的副作用你未必能承受得到，它长在这个位置用中药可能更奏效⋯⋯」谢谢你对我的100%信任，也感谢养和医院罗医生的夸奖！我们都希望把最优秀的医术献给病人！0.45cm缩少至0.2cm！小董还没有摆手，希望未来的几个月能把它消失！

　　3. 乐怡，患子宫内膜异位症数年，症状完全影响生活，包括严重痛经、月经量极多、月经日子延长，每月30天的日子里总有24天是在不适中生活，中药吃下去足足3个月了，这天她面上挂着开心的笑容回来覆诊，报告递上：「子宫内膜移位面积缩小2.5cm……」！我们就是要这个效果！不良细胞被抑制下来了！实在不容易！归功于古人流传下来的中医药！当然，这几个月来，乐怡每一次月经来潮的不适包括疼痛和量多都已经完全正常。她说：「我是感觉自己重生了！」

　　希望有更多病人能相信我们的中医药是真功夫的哟！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
15小時前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
14小時前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
6小時前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
10小時前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
12小時前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
10小時前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
5小時前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
9小時前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
更多文章
小董 - 中药会升高血钾吗？ | 轻松养生
　　小董的癌症病人不少，因不同原因而需要长时间调理身体的也有许多，在中西结合治疗下，他们的病情得到很好的效果！我从来都不会说这只是中医药造的福，而是告诉病人咱们各取所长、各有优点，把最好的都用上了自然看到成绩。可就是偏偏有那些还活在殖民时代的西医们，总喜欢把病人的肝酵素升高、血钾升高来归咎于中医药，这种「莫须有」的罪名令我很是烦厌，皆因这既不文明又井底蛙的几句诋毁说话，直接把原本好好的病者给吓破胆
2026-04-08 02:00 HKT
轻松养生