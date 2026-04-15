小董 - 重生勇士 | 轻松养生

复活节，跟大家分享一下几位重生的勇士：



1. 唐先生，半年前因肺部有玻璃样结节而找小董，几个月依时服药，他得到最佳效果，3月3日再做一个低剂量肺部扫描时，那可恶的ground glass opacity经已消失得无影无踪！远离了肺癌的威胁！大喜！



2. 宝宝，两年前因乳癌跟小董结缘，本已经控制好的乳癌，因为她重回了不良习惯的生活方式，癌细胞又找上了她，这趟的复发跑上去脑里了。去年12月她回来找我的时候，我看到了她绝望与惊恐的情况，我看过了那幅磁力共振，然后跟她说：「电疗的副作用你未必能承受得到，它长在这个位置用中药可能更奏效⋯⋯」谢谢你对我的100%信任，也感谢养和医院罗医生的夸奖！我们都希望把最优秀的医术献给病人！0.45cm缩少至0.2cm！小董还没有摆手，希望未来的几个月能把它消失！



3. 乐怡，患子宫内膜异位症数年，症状完全影响生活，包括严重痛经、月经量极多、月经日子延长，每月30天的日子里总有24天是在不适中生活，中药吃下去足足3个月了，这天她面上挂着开心的笑容回来覆诊，报告递上：「子宫内膜移位面积缩小2.5cm……」！我们就是要这个效果！不良细胞被抑制下来了！实在不容易！归功于古人流传下来的中医药！当然，这几个月来，乐怡每一次月经来潮的不适包括疼痛和量多都已经完全正常。她说：「我是感觉自己重生了！」



希望有更多病人能相信我们的中医药是真功夫的哟！



学贯中西的大爱中医师博士

小董