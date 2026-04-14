KellyChu - 可持续发展获国际认证 亚博四招延续盛事效益 | Executive日记

亚博馆获国际活动业权威机构A Greener Future颁发可持续发展认证，成为亚太区首个获批此全球认可资格场馆。馆方从细节入手，将可持续发展理念融入日常营运，包括与主办单位联手，将回收工作从后勤带到会场，以「源头分类、厨余回收、公众教育、系统管理」四大策略，让物资及剩食得以循环再用，亦令盛事效益延伸至场馆以外。



以上月刚结束嘅大型潮流文化盛事ComplexCon Hong Kong为例，为期两日活动吸引逾3.6万人次入场。在活动餐饮区，一份未吃完嘅食物，过去可能会连同餐具被一并丢弃。亚博馆则增设人手协助访客将剩食与可回收物料分类弃置，鼓励活动参加者从源头分类。活动期间收集所得嘅物资，会再经后勤团队分流处理，并转送至有机资源回收中心O．PARK1，转化为生物气（biogas）用于发电，剩余物亦可制成堆肥。



亚博馆以场馆为中心，担起统筹回收嘅工作，并建立起一套高效有序嘅资源管理系统，由活动筹备阶段已就资源回收制订方案，除鼓励参展商减少使用一次性物料，更于活动前后牵头回收，积极主动落实可持续发展理念。



KellyChu