KellyChu - 向愿望成真基金捐80万 迪士尼助400病童圆梦 聚首廿年奇妙派对 | Executive日记

香港迪士尼与愿望成真基金合作多年，自开幕以来已为约400位与重病搏斗嘅儿童实现愿望。为庆祝20周年，香港迪士尼首次汇聚过去廿年嘅愿望童参与「香港迪士尼乐园20周年奇妙愿望派对」，并宣布向愿望成真基金捐赠港币80万元，用作继续支持重病儿童实现愿望。



迪士尼朋友助战胜病魔



是次特别派对有超过250人参加，包括香港迪士尼协助实现愿望嘅一众愿望童及其家人。其中14岁愿望童Ernest便是今次派对主角之一，现场展出了他以香港迪士尼20周年为主题嘅摄影作品。



Ernest曾经历过肾脏移植手术，在战胜病魔后，他希望以摄影展开人生新篇章。而迪士尼嘅奇妙魔法在Ernest患病期间为他带嚟慰藉与鼓励，每次到访都能获得满满力量。为实现其摄影愿望，香港迪士尼于是在今年特别安排了一系列乐园体验，由专业摄影师亲自指导，让Ernest以愿望成真基金赠送嘅新相机，为最喜爱嘅迪士尼朋友拍摄珍贵时刻。



Ernest分享︰「当初得知病情时，我感到又害怕又无助，甚至看不到希望。但每当我完成一个治疗或手术后，我就能到香港迪士尼乐园，痛楚仿佛被抛诸脑后。见到迪士尼朋友令我感到非常开心，也让我有力量继续接受治疗。」



另一位2006年愿望童善怡现在已长大成人。她在活动中分享，当年住院期间有护士以小熊维尼鼓励她积极面对病情，因此对小熊维尼情有独钟。小熊维尼不但在她失落时成为力量，更令她重拾旧有兴趣，将自己创作嘅音乐带到不同地方，鼓励更多有需要嘅小朋友。善怡说：「就算人大了，都可以继续去Make a wish（许愿）。」



KellyChu



善怡（左）分享愿望成真旅程如何带来启发与力量。