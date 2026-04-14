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曾安业 - 科技重塑DIY：从修补到定制 | 安业兴邦

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曾安业
2小時前
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生活 专栏
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过去的自己动手（DIY），多指家居小型维修，无论是电器故障还是去水喉堵塞，上一代的解决方案就是到五金舖「问下人」。在外国，DIY文化较为普遍，不少人会自行进行维修甚至木工制作，一方面因居住空间较大，另一方面维修成本较高，加上大型家居建材连锁店（如Home Depot）盛行，令DIY更为普及。然而，DIY并非没有风险，尤其涉及水电工程，一旦处理不当，后果可能比原本问题更为严重。这种以经验与人传人的DIY模式，正随着科技发展出现转变。

　　随着社交媒体的兴起，各类DIY教学影片随手可得，本地维修人员亦开设专页分享经验，令原本需要专业技术的知识逐步大众化；而AI平台的出现，更进一步降低了寻求协助的门槛，再加上网购零件的便利，令更多人愿意亲自动手尝试。当资讯、工具与材料变得随处可得，DIY不再只是少数人的技能，而逐渐成为一种生活方式。同时，随着环保概念日益普及，人们由单纯消费转向以修理与延续使用为主，因此对DIY的理解与期望亦随之改变。

　　在这种转变之下，DIY的角色不再局限于「解决问题」，而是进一步延伸至「更好地满足及提升个人需要」。过去或许有「万用胶纸可以解决一切」的说法，象征DIY早期以简单与应急为主；但随着3D打印技术的进步及普及化，DIY不再只是修理，而是由被动维修转向主动设计与创造。例如将现有的小型装置按需要放大或缩小，为个人使用度身定制用品，从颜色、尺寸到图案均可自由选择。3D打印不仅解决了零件供应的限制，也让产品更贴合个人需要与使用习惯。

逐渐发展成创造文化

　　现时各类3D设计范本唾手可得，令不同年龄层都可以参与其中。透过运用现有工具与模板，人人皆可发挥创意。网上亦不乏年轻人利用3D打印制作饰物与玩具，展现出科技与创意结合的可能。

　　然而，DIY的门槛虽然降低，设计与材料选择亦会影响成品质素与耐用性，加上社交媒体上的短片为博取流量，往往将过程简化呈现，未必完全反映真实情况。如何在「自己动手」与「专业协助」之间取得平衡，亦逐渐成为现代DIY文化的一部分。

　　正是在这种不断调整与取舍之中，DIY逐渐发展为一种跨越年龄与性别的创造文化，并会随科技与创意的结合而不断演变。在现今时代，每个人都可以成为自己生活的设计者。如果说过去的DIY是为了解决问题，那么今天，人们不仅能够解决问题，更能够主动定义问题，甚至重新想像答案。这种转变，或许正是DIY在当代最重要的意义。

曾安业

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2026-04-08 02:00 HKT
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