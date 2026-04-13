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李丞责 - 考试催旺文昌 | 李丞责博士玄学信箱

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李丞责
8小時前
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生活 专栏
內容

问：李师傅您好！女儿今年考DSE，最近家中气氛都很紧张。她常常温书到深夜，却难集中精神，说自己压力好大。我们做父母心里紧张，除了花钱请补习也不知道还可以做甚么。所以想请教一下考试期间，家中摆风水可否帮助孩子？如果想催旺文昌，应怎样布置才较合适？

　　文昌星在玄学上掌管智慧、学业与事业，是求学者最重视的吉星。2026年丙午年，四绿文曲星飞临东北方，正是今年的流年文昌位，若家中空间许可，可考虑把书桌安排在东北方，或朝向东北而坐，作为顺应今年文昌气场的一种辅助方法。若未必能大幅改动，也不必勉强，先从保持东北方整洁、清爽、明亮入手，同样有帮助。至于风水摆设方面，则可因应需要配合「开智慧步步高升文昌阵」、「地水火风空事业学业文昌塔」及「四绿事业大顺护身符」作辅助。

　　好风水并不能单靠摆放风水物品，风水讲求整体环境的和谐配合，书房实际环境同样影响人的状态与气场。书桌一定要整洁，桌面杂物太多，容易令人心神散乱，难以集中。此外光线选择亦有讲究，考试期间，室内光线应以充足且柔和的自然光或暖白光为佳。过于昏暗会使人意志消沉、昏昏欲睡，而过于刺眼的冷白光会加剧紧张情绪。书桌前方宜明亮开扬，背后最好有实墙或稳固靠山，象征做事较有依靠，也较容易坐得定。若座位背门、背窗，或头顶有横梁压住，精神往往较易紧绷，读起书来也较吃力。

　　丙午年属火旺之年，人也较容易比平日急躁，家长在关注文昌位之余，不妨多给予孩子空间。父母的平静与信任，其实也是一种「旺场」，风水布置是助力，家人之间的温暖才是孩子最大的底气。祝愿各位考生心定神安，文思顺畅。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

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