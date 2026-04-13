KellyChu - 绿皮火车变身五星级专列 首发12天云贵之旅好吸引 | Executive日记

内地列车发展，一日千里，带动旅游经济。Kelly见到，武汉铁路局本月10日宣布推出首列由老式绿皮车改装而成的「舒适型旅游专列」，后日即将载客启程，展开为期12天的云贵之旅。资料介绍，车厢配备独立衞浴大床房（见图）、棋牌室及K歌房等设施，针对长者出行需要，全车更进行适老化改造，设有房间扶手、夜灯、SOS紧急呼叫系统及AI管家等设备。



票价方面，12天云贵之旅最低价每人10999元人民币。消息发布后，内地社交媒体掀起热议，不少网民纷纷留言表示「非常心动」、「简直为我度身订造」，更有人直言「是真的想去！」，目前首发团车票已售出9成。



旅游促进会总干事崔定邦话，内地铁路游深受港人欢迎，呢次绿皮火车情怀结合五星级设施，切合旅客追求深度体验的需求，相信这类产品将逐渐流行。Kelly觉得收费一啲都唔贵，相信好多人会计划由香港搭高铁北上，接驳内地嘅豪华列车团。



KellyChu