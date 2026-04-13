李梦 - 阅读与悦读 | 在岛上读书

香港全民阅读日将近，让我们谈谈「阅读」这件事。



阅读的意义不言自明，如何阅读、怎样阅读，则要向名家请益。在《毛姆阅读课》一书中，知名作家毛姆围绕「好小说是甚么」「巨匠与杰作」和「阅读的思考」三方面，以犀利直白的口吻，解读奥斯汀、狄更斯、托尔斯泰等名家名作。他不谈高深理论，只谈真实感受，卸下名著「光环」，让阅读重回轻松愉悦。



在这位桀骜的「毒舌」作家看来，阅读是享受，绝非苦役。他反对把名著经典捧上神台，也不赞成死记硬背、人云亦云。名著虽好，也不必从头读到尾；阅读中，不必盲目附和他人、轻信所谓的权威评论，而应关注自身真实感受。



读不进的书，不硬读；对于名家名作，先看自己是否喜欢，然后再理解。毛姆不厌其烦劝我们毋须仰视名著，而应将作品置于彼时社会景状中审看，既找到亮点，也理解其局限。任何文学名作都无法脱离其时代而存在，后来的我们，也不必因为暂时地无法与某些名著亲近而心存愧疚。要相信人与书的缘分，该属于你的，总会到来。



唯有以轻松之心接近经典，才能避免功利、快餐式阅读，真正在文字里找到安宁与力量。



李梦