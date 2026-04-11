KellyChu - 中央图书馆《浮翠流丹》工笔画展 画会：盼传统艺术本地生根开花 | Executive日记
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行过铜锣湾，有冇谂过图书馆都可以睇到令人心静嘅工笔画？香港清涟工笔画会第4届会员作品展《浮翠流丹》，现正于香港中央图书馆展览馆举行，展期至4月14日，并设有多场导赏。
今次展览主题同画会「清涟」嘅精神好夹，以白牡丹嘅清雅，配朱砂红绸嘅流动，展现东方美学中静与动嘅和谐。画会主席张梅从事教学十多年，佢就同Kelly讲，最珍贵系同学生建立咗深厚情谊，互相扶持、共同成长为艺术大家庭。佢又话，会秉持「传承为根、创新为魂」，因应学生性格同经历，鼓励自由创作，注重色彩嘅干净同层次感。佢希望，工笔画能成为香港人沉淀心灵嘅出口，等呢个传统艺术，喺本地生根开花。
小妹听完，觉得工笔画原来系一种好当代、好个人嘅表达方式；我都同张梅老师一样，期望更多人可以认识工笔画嘅魅力，所以大家有时间记得去睇展！
KellyChu
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