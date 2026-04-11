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KellyChu - 玩游戏赢纪念品 升级「禁毒先锋」 「唔Take嘢 超级营」周末快闪港九新界 | Executive日记

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KellyChu
7小時前
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生活 专栏
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保安局最近𠮶个禁毒口号热爆全城，知道大家意犹未尽，局方禁毒处就策划咗个「唔Take嘢 超级营」快闪抗毒摊位游戏，今日起一连几个周末快闪港岛、九龙同新界多个地点，参加者成功挑战游戏，就可以升级成为「禁毒先锋」，获得精美纪念品！

　　摊位设有3个游戏，参加者化身人生嘅「守护队」队员，首先分辨健康同危险事物，其次学识认清并拒绝毒品，最后就系学习平衡良好生活习惯。成功挑战晒三个游戏，就可以升级成为「禁毒先锋」，获得精美嘅纪念品！现场布置都好讲究，设有唔同设计嘅「打卡」道具，色彩缤纷又得意，家长亦可以陪同子女一齐影相，边玩边学，完全打破「禁毒教育好严肃」嘅隔阂。

　　Kelly帮大家整理咗近期嘅快闪地点：今日率先喺中环街市登场，之后18日会入黄大仙现崇山商场，19日就会快闪到沙头角公众码头，25日则会喺大埔超级城同大家见面。每日开放时间系上午11时至晚上7时，免费入场！

　　另外，「唔Take嘢 超级营」唔系一次性活动，摊位快闪地点每月都会更新，陆续登陆港九新界各区。想紧贴最新消息嘅话，记得follow埋禁毒处嘅社交媒体，随时掌握第一手资讯啦！

KellyChu
 

「唔Take嘢」禁毒口号热爆全城。
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