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林静 - 铃声与种子 | 红棉树下

红棉树下
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林静
7小時前
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生活 专栏
內容

　　「因缘和合，万物相即」－－这8个字，既是创作的哲学，也是生命的写照。

　　复活节假期丁丁在奥海城商场开档，我对着一排小铃犹豫不决。丁丁说：「就选一个你喜欢的声音吧，它会伴随你很长时间，每逢响起，总会记得。」我于是挑了一枚声音不太尖、也不太沉，带点卡通趣怪的小吊铃，扣在银包上。往后每当铃声响起，我便会记住它的声响，也会记住丁丁的说话。

　　丁丁居于元朗，本是社工学系的学生，最终却选择了手作之路。她从家居四周、从山野林间，拾起掉落的种子，把它们化作耳环、指环、颈链、印章，以至各种挂饰。设计简约古朴，不加雕饰，木质的温度在掌心流转，把人与树的距离悄悄拉近。

　　「缘木种子」这名字，源自佛教「互即互入」的思想。当我们观察自身，便会看见万事万物的滋养－－因缘和合，方有此身。每颗种子都是一个宇宙，藏着整棵树的记忆，也藏着这片土地的呼吸。「本土孕育，香港制造」，对丁丁而言，不只是一句标语，而是实实在在的坚持。

　　她的创作有着清晰的伦理：不过度收集种子，不摘取树上的果实，不使用濒危物种，不以环境作为代价。所有作品皆用本地种子、植物纤维、棉麻绳与蜜蜡，当它们完成使命，便可回归大地，化作春泥。

　　我轻轻摇晃银包，由夹竹桃种子壳打造的吊铃，细细碎碎地响起。善与恶、你与我、树与人，从来不是对立，而是相互依存。

林静

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