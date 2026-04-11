冯榕榕（Ruby） - 《逐玉》时尚 | 榕榕细语

最近迷上看《逐玉》，除了追看剧情，以及演员们的颜值，自己作为时装设计师，都会按捺不住细看他们的戏服设计。越看越发现，里面很多细节都很有心思，无论布料选择、配饰、剪裁，还是当中的车花刺绣，都做得非常用心。在这种战乱背景下，戏服不但能突出演员的光芒，而且没有花枝招展的浮夸感，反而带出一种实在、耐看的质感，令整个画面更加好看。也难怪这种低调奢华的中式设计会越来越令人着迷。



说到中式设计，新中式风格其实已经流行好几年。以前唐装、旗袍、盘扣设计，大多只会在节日或特别场合出现，例如新年拜年时穿着；但现在，大家慢慢开始把带有中式元素的单品融入日常穿搭。可能是一件有立领细节的上衣，一件带盘扣的外套，又或是用刺绣、云纹、对襟等元素作点缀，整体感觉已很有东方味道。这种转变，也反映了大家对中式美学的接受程度提高，渐渐变成一种可以日常穿着的时尚语言。



如果说到新中式设计，第一个定会想起上海滩Shanghai Tang。这个来自香港的品牌，早在1994年成立，以1930年代上海的衣着风格为灵感，将中国传统文化和当代时尚结合起来。品牌最吸引人的地方，在于它从来不是单纯复制传统服饰，而是把旗袍元素转化成更现代、更国际化的设计。最近的系列更明显向艺术感靠拢，透过更丰富的色彩层次、印花与刺绣工艺，让中式美学不再只是怀旧，而是变得更时髦、更有生活感。那种传统与现代混合得恰到好处的平衡，就是上海滩最具魅力的地方。



另外两个值得留意的品牌，是来自内地的AO YES与YIRANTIAN。AO YES由Austin Wang与Yansong Liu创立，品牌以东方文化概念为核心，擅长把中国文化语言重新演绎成更年轻、更性感、更前卫的时装表达。它的设计并不保守，反而很着重面料、线条与细节之间的流动感，令中式元素看起来更轻盈、更现代。相比传统印象中的中式服装，AO YES给人感觉更像是一种当代东方态度，既有文化根源，也有国际时装的锐度。



YIRANTIAN则是另一种路线。品牌来自上海，创立于2014年，主要以都市女性为对象，强调剪裁、版型与面料工艺。它的设计不会过分强调符号化的中式元素，而是把东方气质藏在轮廓、结构与质感之中。这种做法更内敛，也更适合日常穿着。YIRANTIAN的魅力在于把中式美学转化成一种成熟、独立、有力量的女性形象，既不浮夸，也不失辨识度。



如果大家觉得新中式设计很难配衬，其实可以先从简单单品入手，例如一件带有中式设计细节的上衣，再配搭牛仔裤，已经可以很时尚。这种穿法既保留东方味道，又不会太隆重，反而更容易融入日常，穿出一种低调又有品味的现代感。



冯榕榕（Ruby）